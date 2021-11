Le premier ministre britannique Boris Johnson, hôte de la conférence, venait à peine de lancer qu'il n'y aurait pas d'excuses pour échouer, lorsque Pékin et Washington ont indiqué être parvenus à une déclaration commune sur le renforcement de l'action climatique .

Insistant tous deux sur la collaboration, les envoyés des États-Unis et de la Chine ont tenu des conférences de presse distinctes pour faire cette annonce surprise, qui relance les espoirs à deux jours de la fin de cette conférence cruciale.

Le pacte de coopération, qui prévoit la réduction des émissions de méthane, la protection des forêts et une sortie progressive du charbon, a été décrit par les deux parties comme un catalyseur pour faire de la COP26 un succès. La déclaration commune ne fixe toutefois pas d'échéances ni ne prévoit de grands engagements concrets.

L'émissaire spécial du président américain sur le climat, John Kerry, s'est dit heureux d'annoncer que les États-Unis et la Chine avaient convenu d'une feuille de route pour coopérer sur le climat.

Cet accord-cadre vise à définir la façon dont nous allons limiter le réchauffement et travailler ensemble à relever les ambitions climatiques , a-t-il dit, prenant la parole peu après son homologue.

Ensemble, nous affichons notre soutien pour une COP26 réussie, dont certains éléments vont promouvoir l'ambition, a déclaré John Kerry. Chaque pas compte, désormais, et un long parcours nous attend.

Les divergences entre les États-Unis et la Chine ne manquent pas, mais en matière de climat, la coopération est le seul moyen d'arriver à des résultats. Une citation de :John Kerry, émissaire spécial du président américain sur le climat

L'émissaire chinois pour le climat, Xie Zhenhua, dont le pays est le plus grand émetteur de GESgaz à effet de serre , a tenu des propos similaires.

Les deux camps vont travailler conjointement et avec d'autres parties pour garantir une COP26 réussie et pour favoriser une issue à la fois ambitieuse et équilibrée , a-t-il déclaré devant les journalistes.

En tant que deux principales puissances mondiales, la Chine et les États-Unis doivent assumer la responsabilité de travailler ensemble et avec les autres parties pour combattre les changements climatiques. Une citation de :Xie Zhenhua, envoyé chinois pour le climat

Cet accord montre que la coopération est la seule voie pour la Chine et les États-Unis , a-t-il affirmé, alors que les tensions entre les deux pays ont récemment débordé sur le dossier de la diplomatie climatique.

Le président américain Joe Biden, qui a participé au début de la conférence, la semaine dernière, avait ainsi qualifié de grande erreur l'absence à la COP26 de son homologue chinois Xi Jinping, l'accusant d'avoir tourné le dos à la crise climatique.

Nous devons atténuer les effets [du réchauffement climatique] plus rapidement, nous devons réduire les émissions de méthane plus rapidement, nous devons continuer à revoir à la hausse nos ambitions et, surtout, nous devons prendre des mesures afin de maintenir en vie [l'objectif] de 1,5 °C , a soutenu M. Kerry.

Zhengzhou, capitale de la populeuse province chinoise du Henan, a été frappée par des précipitations extrêmes, qui ont forcé l'évacuation de 200 000 personnes plus tôt cette année. Photo : Reuters / CHINA DAILY

Une étape importante

Dans un tweet, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, présent à Glasgow, a salué cet accord dans lequel il voit un pas important dans la bonne direction .

S'attaquer à la crise climatique requiert une collaboration et une solidarité internationales , a-t-il ajouté.

Dans leur déclaration commune, les États-Unis et la Chine affirment leur volonté d'atteindre les cibles de réduction de température prévues dans l'Accord de Paris.

Aussitôt entré en fonction, Joe Biden avait signé un décret ramenant les États-Unis dans cette entente et affiché sa volonté de relancer les discussions mondiales abandonnées par son prédécesseur, Donald Trump.

Pékin et Washington doivent communiquer leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2035 en 2025, indique le communiqué.

Ils prévoient également améliorer la mesure des émissions de méthane avant le prochain sommet sur le climat – la COP27 –, qui se tiendra à Sharm El-Sheikh, en Égypte, en novembre 2022.

Le communiqué précise que Pékin entend élaborer un plan d'action national ambitieux et complet pour réduire les émissions de méthane au cours de la décennie 2020.

Plus tôt dans la journée, la présidence britannique de la conférence sur le climat a par ailleurs publié une version préliminaire de la déclaration finale de la COP26, qui appelle les pays à en faire plus et plus vite.

Jugé insuffisant par les pays pauvres, le texte encourage les États à renforcer leurs ambitions climatiques.

La conférence de Glasgow est considérée comme cruciale, alors que le monde se trouve, selon l'ONU, sur une trajectoire catastrophique de réchauffement de 2,7 °C par rapport à l'ère préindustrielle, davantage que les objectifs de l'Accord de Paris, qui vise un réchauffement limité bien en deçà de 2° C et si possible à 1,5 °C.

Les conséquences des changements climatiques se font de plus en plus sentir, avec des sécheresses, des inondations et des feux de forêt plus fréquents qui font un nombre de victimes et des dégâts grandissants.