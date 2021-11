Démanteler le parc Mémorial de force n’est pas la voie à suivre, selon des chercheurs

Selon deux chercheurs de la Laurentienne, la Ville du Grand Sudbury devrait absolument éviter de démanteler le campement de sans-abri du parc Mémorial de force, même si l’hiver approche à grands pas et que les élus sont pressés d’agir.

Ces chercheurs affiliés au Centre de recherche en justice et politique sociales ont expliqué lors d’une présentation au conseil municipal mardi soir que l’approche d’éviction forcée a été employée dans des villes comme Toronto et que les résultats ont été désastreux.

Carol Kauppi, qui étudie l’itinérance depuis deux décennies, explique que Toronto a déboursé presque 2 millions de dollars pour démanteler les campements de force.

Une manifestation devant un poste de police à Toronto en juillet, après le démantèlement du camp de sans-abri au parc Lamport, a tourné à la violence. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Selon elle, plusieurs personnes ont été blessées dans les affrontements avec la police et la vaste majorité des résidents du campement n’ont pas réussi à se loger ailleurs.

Cette approche n’est pas constructive, conclut Mme Kauppi.

Le campement réapparaîtra inévitablement ailleurs. Une citation de :Carol Kauppi, chercheuse au Centre de recherche en justice et politique sociale de l'Université Laurentienne

Un avis que partage le consultant en itinérance Iain De Jong, qui a présenté un rapport au conseil municipal à cet effet le mois dernier. Dans ce rapport, M De Jong insiste que les expulsions forcées sont à éviter.

Selon lui, l’objectif devrait être de mettre les gens en contact avec des services et afin qu’ils quittent les campements volontairement.

Offrir des services de base

Mme Kauppi et son collègue Kevin Fitzmaurice ont également suggéré aux conseillers municipaux de mettre en place des services de base dans les campements, comme de l’eau courante et des toilettes.

La ville doit s’assurer que les résidents ont accès à des services de base, surtout en temps de pandémie , explique Mme Kauppi.

Selon M Fitzmaurice, cette stratégie permettra également de limiter les risques de propagation liés à la COVID-19. En offrant des services de base, on limite la propagation au campement même .

En expulsant de force, c’est toute la communauté qui est à risque. Une citation de :Kevin Fitzmaurice, chercheur au Centre de recherche en justice et politique sociale de l'Université Laurentienne

Après la présentation, le conseil municipal de Sudbury a décidé de mettre à profit l’expertise des deux chercheurs en les ajoutant à un comité consultatif formé pour mieux répondre aux besoins des résidents du campement Mémorial.

Le directeur des services sociaux de Sudbury, Tyler Campbell, précise que la ville surveille actuellement huit emplacements, dont six considérés actifs .

Nous avons réussi à loger quatorze personnes , indique-t-il.

En guise de conclusion, les chercheurs de la Laurentienne estiment que la meilleure façon de lutter contre l’itinérance à court terme et d’offrir plus d’espaces d'hébergement temporaire. À long terme, il faut plus de logements abordables.

Avec les informations de CBC News