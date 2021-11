L’Alberta manque de conseillers en rénovations écoénergétiques

Depuis son lancement en mai, la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes est si populaire en Alberta que les entreprises qui offrent une évaluation dans le cadre du programme n’arrivent pas à répondre à la demande.

Les Canadiens qui souhaitent profiter de cette subvention du fédéral, qui offre jusqu'à 5000 dollars de remise aux propriétaires pour des rénovations écoénergétiques, doivent obtenir au préalable une évaluation ÉnerGuide de leur maison.

Le manque de conseillers en efficacité énergétique qualifiés retarde cependant les plans de certains propriétaires, surtout à l’extérieur d’Edmonton et de Calgary.

Wendy Laurin, qui vit à Peace River dans le nord-ouest de l’Alberta, en sait quelque chose. Cette enseignante voulait ajouter des panneaux solaires à sa maison, mais n’a pas été capable de trouver une entreprise dans sa région pour effectuer l'évaluation nécessaire.

Elle a dû rallier plus d’une douzaine de voisins pour faire évaluer leurs maisons durant la même période et ainsi convaincre un conseiller de Prince George, en Colombie-Britannique, de faire le chemin jusqu’à eux.

Je suis certaine qu’il ne serait pas venu pour une seule personne , dit-elle.

Des milliers de demandes

Ressources naturelles Canada affirme avoir reçu environ 120 000 demandes de subvention, dont près de 23 000 viennent de l’Alberta.

Le directeur de l’entreprise 4 Elements, basée à Calgary, et président de l'Association canadienne des conseillers en efficacité énergétique, Tyler Hermanson, affirme avoir embauché quatre personnes pour répondre à la demande.

Son entreprise doit malgré tout refuser des clients.

Patrick McMahon, qui gère les activités albertaines de l’entreprise Energuy, affirme que cette dernière a embauché six conseillers en efficacité énergétique cette année en Alberta et qu’elle est en train d’en former davantage.

Embaucher des candidats est un défi , dit-il.

Manque de conseillers

L’Institut canadien de formation en énergie ( CIETInstitut canadien de formation en énergie ) a presque triplé le nombre de conseillers en efficacité énergétique formés cette année, selon son directeur général, Mathieu Côte.

Ce dernier indique qu’avant le lancement du programme de subvention, l’Alberta n’avait que 45 conseillers, soit 5 % du nombre total de conseillers au pays.

Mathieu Côte ajoute que les Albertains représentent 15 % des participants au programme de subvention fédéral.

Selon lui, plusieurs facteurs contribuent à la pénurie de conseillers en énergie, tels que le manque d’information concernant cet emploi et d’entreprises qui embauchent.

Cela peut paraître fou, mais elles n’ont pas le temps d’embaucher , dit-il.

En mai, Ottawa s’est engagé à investir 10 millions de dollars pour recruter 2000 conseillers en efficacité énergétique. L'appel à candidatures a pris fin cet été.

Un porte-parole de Ressources naturelles Canada affirme que les candidats retenus seront contactés cet automne.

Le gouvernement fédéral souhaite également diversifier la main-d'œuvre dans le domaine.

Selon Mathieu Côte, la plupart des conseillers en formation viennent du domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

Il fait cependant remarquer que de plus en plus de gens d’autres domaines tels que la coiffure ou encore l’éducation à la petite enfance font également le saut.

Avec les informations de Madeleine Cummings