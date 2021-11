Des aînés autochtones contraints de quitter leur communauté pour obtenir des soins

Des problèmes de compétences entre les ordres de gouvernement sont, entre autres, à l’origine de cette situation.

Comme les deux ordres de gouvernement n'ont pas pleinement assumé leurs responsabilités, les communautés des Premières Nations ont du mal à obtenir le soutien dont elles ont besoin pour offrir des services de soins de santé dans les Premières Nations et en dehors , peut-on lire dans un rapport sur les soins continus de l'Alberta  (Nouvelle fenêtre) publié en avril.

Selon le rapport, d'ici 2030, 1088 nouvelles places seront nécessaires pour répondre aux besoins croissants des communautés autochtones.

Solitude

C'est une situation triste, parfois, parce qu'il y a des membres de la communauté qui ne veulent pas mentionner combien ils ont mal simplement parce qu'ils ne veulent pas être expédiés hors de la collectivité , indique Kory Duck Chief, la chef d'équipe du Siksika Elders Lodge.

Elle explique qu’une fois hors de leur communauté les aînés se sentent seuls .

Ils ne peuvent pas parler avec quelqu'un dans leur propre langue, ne peuvent pas pratiquer des traditions culturelles en raison de certaines restrictions , ajoute-t-elle. Si on leur enlève cela, on leur fait perdre leurs capacités plus rapidement, perdre leur dignité plus rapidement.

De plus, une fois dans les grands centres, les Autochtones n'ont que peu, voire pas, d'accès aux aliments traditionnels et les soins adaptés à la culture et aux traumatismes sont insuffisants.

Demande de financement accru

Les communautés demandent, entre autres, un financement accru ainsi que le renforcement des relations et du niveau de collaboration avec les dirigeants et les organisations autochtones afin d'offrir aux intervenants autochtones des services de soins continus mieux adaptés à leur culture, plus proches de leur domicile et intégrés à d'autres services communautaires.

Le conseiller de la Première Nation Siksika, Samuel Crowfoot, soutient qu’il est crucial que les aînés aient accès à un centre de soins de longue durée dans leur communauté.

Lorsqu'on déplace les aînés hors de leur communauté, on perd beaucoup de connaissances culturelles, beaucoup de pouvoir culturel, beaucoup de choses qui nous soutiennent entre les générations , dit-il.

Ils ont déjà vécu cette situation avec les pensionnats pour Autochtones. Une citation de :Kory Duck Chief, chef d'équipe au Siksika Elders Lodge

Le conseiller déplore que les premières années de plusieurs aînés leur aient été enlevées. Et maintenant, nous prenons aussi leurs dernières années loin de leur famille.

Dans un courriel, Carolyn Gregson, porte-parole de Services de Santé Alberta, indique qu’un plan de mise en œuvre pour l’amélioration des soins de longue durée sera présenté au printemps. Selon le courriel, ce dernier comprendra l’octroi de subventions pour aider les Premières Nations.