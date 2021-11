COVID-19 : le Manitoba étend la troisième dose à tous les adultes de plus de 18 ans

Le Manitoba a annoncé mercredi qu’il étendait l’admissibilité à la troisième dose de vaccin contre la COVID-19 à toute la population âgée de plus de 18 ans.

Un minimum de six mois doit s’être écoulé entre la deuxième et la troisième dose, sauf en de rares cas.

La responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19, la Dre Joss Reimer, indique que l’inoculation de cette troisième dose est une « option, mais fortement recommandée pour les personnes âgées de plus de 70 ans, les personnes immunodéprimées, les Autochtones et les travailleurs de la santé ».

À l’heure actuelle, la combinaison de la baisse de l’immunité chez certaines personnes et du trop grand nombre de personnes non vaccinées constitue un risque pour la santé que nous voulons éviter autant que possible , a-t-elle affirmé en conférence de presse.

Elle a précisé que l’annonce représente un virage par rapport aux critères d’admissibilité présentés au cours des dernières semaines pour restreindre l'admissibilité à la troisième dose. Les autorités donnent ainsi le choix à la population de recevoir ou non une dose de rappel.

La Dre Reimer a aussi rappelé que la troisième dose fonctionne comme les première et deuxième doses et peut entraîner les mêmes effets secondaires.

Par ailleurs, la province va recevoir au cours des prochaines semaines une première livraison de 2250 doses du vaccin Janssen, fabriqué par l’entreprise Johnson & Johnson. Ce vaccin ne nécessite qu’une seule dose.

En date de mercredi, 87 % des personnes admissibles avaient reçu une dose, et 84,1 % avaient eu deux doses de vaccin au Manitoba.

Cas de COVID en hausse et mesures restrictives potentielles

Alors que les nouveaux cas de COVID-19 au Manitoba sont en hausse, le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Brent Roussin, a fait savoir que la santé publique envisageait des mesures plus restrictives pour endiguer cette tendance.

C’est décevant et frustrant pour moi et tous les Manitobains de relancer cette discussion sur des restrictions renforcées. Nous vivons cela depuis très longtemps. Nous devrons demander à la population du Manitoba de renouveler son adhésion aux mesures et sa coopération alors qu’on navigue dans la quatrième vague. Notre façon de nous en sortir, c’est de travailler ensemble , a-t-il déclaré.

À plusieurs reprises au cours de la conférence de presse, il a laissé entendre que des informations seront dévoilées prochainement au sujet de nouvelles restrictions potentielles.