Un représentant de la province à la COP26 veut rassurer les Albertains

Steve MacDonald, le directeur général d’Émissions Reduction Alberta, une agence provinciale qui aide à financer des initiatives de réduction d’émissions de carbone, avoue pourtant qu'il se sent parfois seul, lui aussi, face à cette pression.

Mais on vient ici et on écoute des personnes appartenant à d'autres territoires qui font face exactement aux mêmes problèmes. C’est très rassurant , confie-t-il.

Le délégué à la conférence mondiale sur le climat, qui se déroule à Glasgow, explique que son emploi du temps est très rempli.

Il a déjà rencontré deux hauts responsables canadiens, dont le nouveau ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault. Il a aussi fait des présentations et rencontré des délégués de plusieurs pays et de l'Union européenne.

Un club avec des personnes influentes

Outre les stands pour rencontrer des personnes de différentes nations et entreprises, les participants ont l'occasion de prendre part à des rencontres moins officielles, autour d’un café ou d'un verre de vin.

C’est tant mieux, pense M. MacDonald, qui croit que, dans ces situations, les discussions peuvent être différentes, et des relations peuvent être bâties avec des personnes influentes.

C’est un peu comme un club. On doit en faire partie. Une citation de :Steve MacDonald, directeur général d’Émissions Reduction Alberta et représentant de la province à la COP26

Parfois, dit-il, les gens lui jettent un regard désapprobateur à la mention de sa nationalité, car certains condamnent la province et ses émissions.

L'Alberta a encore du chemin à faire, reconnaît Steve MacDonald. Le gouvernement conservateur uni est encore en train d'élaborer la stratégie en matière de changement climatique qu'il a promis de publier prochainement.

Steve MacDonald est l'un de deux seuls délégués de l'Alberta envoyés à Glasgow, en Écosse, pour la COP26. Photo : La Presse canadienne / Hand-out

D’autres gouvernements, en revanche, veulent en apprendre davantage sur la façon dont la province gère la taxe carbone. Elles veulent aussi entendre parler des technologies de captage du carbone.

En retour, M. MacDonald est tout ouïe lorsqu'il s'agit de mesures telles que la finance verte.

L’industrie des énergies fossiles, bien représentée

La délégation albertaine est la plus petite de toutes les provinces productrices d’énergie du pays, plus petite encore que la délégation envoyée par des groupes tels que la Conférence Circumpolaire Inuit.

En revanche, selon un communiqué de Global Witness, le secteur mondial des énergies fossiles possède la plus grande représentation au sommet sur le climat, puisque le nombre de délégués associés à l’industrie dépasse toutes les autres délégations nationales.

Ce secteur sait aussi se faire remarquer à la COP26.

Mardi, l’Association canadienne des producteurs de pétrole (ACPP) a fait savoir dans une conférence de presse qu’elle se joignait aux appels de l’industrie mondiale, qui demandent aux responsables politiques de reconnaître le rôle nécessaire du gaz et du pétrole pour atteindre la demande internationale en énergie et les cibles de l’Accord de Paris sur le climat .

L'attitude des pétrolières canadiennes a été vivement dénoncée par le groupe environnementaliste Équiterre, qui qualifie ce message de risible , ne relevant ni de la science ni de la logique .

Cela va précisément à l'encontre des recherches menées par l'Agence internationale de l'énergie, selon lesquelles limiter le réchauffement à 1,5° C nécessite des réductions importantes de toute la production de combustibles fossiles, y compris le pétrole et le gaz. Une citation de :Communiqué d'Équiterre

Les politiciens albertains se plaignent souvent que la barre ne cesse de monter pour les objectifs de réduction de la province. Rejoignez le club , dit M. MacDonald, qui pense que tout le monde est de cet avis.

Le monde essaie de suivre les demandes qui veulent que nous fassions plus, et plus vite.

Les Albertains ne devraient toutefois pas sentir qu’ils sont les seuls à devoir résoudre ces problèmes ou qu’ils vivent dans le seul endroit où le sujet attise les tensions, car de nombreux pays vivent la même chose, ajoute-t-il.