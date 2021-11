Le documentaire sur Serge Thériault, Dehors Serge dehors, projeté en première aux RIDM

Les documentaristes Pier-Luc Latulippe et Martin Fournier présenteront samedi, aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM), Dehors serge dehors. Ce long métrage donne la parole à des proches de l’acteur Serge Thériault, qui, atteint de dépression, n’a pas mis le pied à l’extérieur de son logement depuis six ans.

D’entrée de jeu, les coréalisateurs précisent que le documentaire s’est fait avec le consentement de tous les participants et participantes, y compris de Serge Thériault. Le célèbre interprète de Môman, de La petite vie, et Ding, du duo comique Ding et Dong, ne souhaitait toutefois pas être filmé.

Au départ, les cinéastes se posaient, comme beaucoup de personnes, la question à savoir qu’est devenu ce comédien si important des dernières décennies à la télévision et au cinéma québécois.

Après avoir trouvé son adresse, ils se sont présentés à sa résidence pour tenter de lui parler. Ils ont plutôt rencontré sa femme, Anna, qui les a informés qu’il refusait de sortir et de voir des personnes depuis des années.

Ils ont donc décidé de faire un film qui raconte l’histoire de ces proches aidants et aidantes qui se dévouent à aider une personne aux prises avec une grande détresse. On découvre donc Anna, la femme de Serge, leur fille adolescente et le couple qui vit en bas du logement, qui tentent tous d’aider l’acteur à sortir de la noirceur.

On voulait montrer la beauté et la bonté de ces gens de cœur, c’est ce qui est important pour nous , explique en entrevue Martin Fournier.

En fait la grande question de ce documentaire-là est : comment aider une personne qui souffre, mais qui ne veut pas recevoir d’aide?

Le documentaire prendra l’affiche au Québec le 19 novembre.

Futura en ouverture des RIDM

Les RIDM débuteront mercredi avec la projection de Futura, un documentaire italien qui tend le micro à la jeunesse, souhaitant capter l’esprit de temps troublés par la pandémie, à l’avenir d’apparence sombre. Le film sera précédé d’un court métrage québécois, Des voisins dans ma cour, qui s’intéresse à la clôture controversée qui sépare la riche ville de Mont-Royal, du quartier populaire Parc-Extension, à Montréal.

Plusieurs séances de projection en présence des cinéastes sont prévues à l’agenda du festival, qui se déroulera jusqu’au 21 novembre.

C’est notamment le cas pour Dehors Serge dehors, alors que Martin Fournier et Pier-Luc Latulippe seront présents lors de la projection le 13 novembre.

Le documentariste russe Vitaly Mansky sera également de passage à Montréal à l’occasion du festival, qui présentera une rétrospective avec sept de ses films. Le cinéaste assistera à certaines séances pour ensuite discuter avec le public, et il offrira également une classe de maître.

Autres documentaires présentés aux RIDM : The Gig is up, de Shannon Walsh, qui porte sur l’économie collaborative; Seuls, de Paul Tom, sur trois personnes qui se sont réfugiées au Canada sans leurs parents alors qu’elles étaient mineures; et One of Ours, de Yasmine Mathurin, qui s’intéresse à un jeune homme d’origine haïtienne dont le statut autochtone transmis par son père adoptif est révoqué.

Quant à la réalisatrice française Amandine Guay, elle revient présenter Une histoire à soi, qui se penche sur la question de l’adoption à l’international, quatre ans après avoir remporté le Prix du public aux RIDM pour Ouvrir la voix.

En plus des activités en salle, les RIDM diffusera plusieurs films et événements en ligne du 14 au 25 novembre sur son site web  (Nouvelle fenêtre) .

Avec les informations de Nabi-Alexandre Chartier