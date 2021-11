COVID-19 : nouvelle éclosion à l’école Bon-Pasteur de Grande-Rivière

En date de mercredi, le Centre de services scolaire (CSS) René-Lévesque indique que trois cas ont été recensés dans cette école et que deux classes sont confinées.

Une éclosion de COVID-19 touche aussi l'école Saint-Joseph de Chandler qui compte, elle, huit cas et trois classes confinées.

En tout, quinze cas sont confirmés au sein du CSScentre de services scolaire .

Nombre de cas confirmés dans le Centre de services scolaire René-Lévesque Nombre de cas confirmés dans le Centre de services scolaire René-Lévesque Nom de l'école Cas confirmés Classes confinées Bon-Pasteur de Grande-Rivière 3 2 Saint-Paul de Pabos 1 Saint-Joseph de Chandler 8 3 Bourg de Carleton 1 Centre d'éducation pour adulte Chandler-Grande-Rivière 2

Ces nouveaux cas à l'école Bon-Pasteur ne sont pas inclus dans le dernier bilan de la santé publique régionale, qui rapporte de son côté cinq nouveaux cas de la maladie, tous enregistrés dans la MRCMunicipalité régionale de comté du Rocher-Percé.

Depuis lundi, toutes les nouvelles infections à la COVID-19 proviennent de la MRCMunicipalité régionale de comté du Rocher-Percé.

Trois nouvelles guérisons s'ajoutent au bilan quotidien de la santé publique régionale. Il reste ainsi 30 cas actifs de la maladie dans la région.

Nombre de cas de COVID-19 en Gaspésie et aux Îles Nombre de cas de COVID-19 en Gaspésie et aux Îles MRC Nombre de cas Avignon 611 Bonaventure 428 Rocher-Percé 566 (+5) Côte-de-Gaspé 507 Haute-Gaspésie 149 Îles-de-la-Madeleine 47

Dans la MRCMunicipalité régionale de comté de la Matapédia, le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) du Bas-Saint-Laurent rapporte six nouveaux cas de la maladie.

Mardi, la Direction régionale de santé publique rapportait trois nouveaux cas de COVID-19.

À l'échelle du Québec, la santé publique rapporte 672 nouveaux cas de COVID-19 et un décès supplémentaire.