Comment YouTube a mené un Japonais à la crosse professionnelle

Koichi Nakamura visite le complexe d'entraînement du Rock, l'équipe de crosse de Toronto, tous les jours depuis deux semaines. Ce sympathique Japonais de 27 ans s'y entraîne plusieurs fois par jour puisqu'il rêve de devenir le premier joueur né et formé en Asie à jouer dans une ligue de crosse professionnelle. Son histoire est passionnante.

Nakamura n'était pas prédestiné à jouer à la crosse, encore moins à faire carrière dans ce sport peu pratiqué dans son pays natal. S'il est le sport national d'été au Canada, environ 30 000 personnes y jouent au Japon et les moyens de s'y initier sont peu connus.

La crosse a en fait été introduite au Japon dans les années 80 par des représentants de l'université américaine John Hopkins.

Le principal intéressé a découvert le sport il y a neuf ans alors qu'il étudiait à l'université Nakamura Gakuen. Il en a appris les bases en se passant des vidéos de Michael « Mikey » Powell, un prolifique joueur de crosse américain, sur YouTube et il a lui-même créé sa première équipe avec des amis et des camarades de classe.

Notre équipe était super petite. La première année, personne n'avait d'expérience et on n'a pas joué de matchs. La deuxième année, nous étions 11 joueurs pour notre premier match officiel. Nous étions très mauvais , raconte-t-il en riant.

Au Japon, il n'y a pas vraiment de culture concernant la crosse. Il y a des équipes à Tokyo et dans certaines grandes villes. Mais dans ma ville natale Kitakyushu et dans le sud du pays, la crosse n'est pas populaire. J'ai dû aller en ligne pour trouver des bâtons et de l'équipement!

La rigueur à l'entraînement de Koichi Nakamura a déjà été remarquée par ses coéquipiers. Photo : Radio-Canada

En dépit de ses débuts particuliers, Nakamura voyait grand. Il disait d'emblée vouloir faire carrière dans la crosse et intégrer éventuellement l'équipe nationale du Japon.

Mes amis me disaient : ''Tu veux jouer pour l'équipe nationale? Tu n'es pas sérieux?'' Tout le monde me disait des choses pareilles, mais moi, tous les jours, j'allais à la poursuite de mon rêve.

Déterminé, il a pris part à un programme d'échange pour étudiants japonais qui l'a mené en Australie, où il a joué pour une équipe de crosse locale pendant quelques mois. Fort de cette expérience, il a été recruté par le collège communautaire Onondaga, dans l'État de New York, où il a évolué pendant quatre ans et aidé son équipe à gagner deux titres nationaux en tant que spécialiste des mises au jeu. Il tente aujourd'hui l'expérience professionnelle.

À Toronto pour apprendre

Nakamura a signé un contrat d'un an avec le Rock de Toronto le 2 novembre. Photo : Twitter/Toronto Rock

Koichi Nakamura a signé un pacte d'un an avec le Rock de Toronto le 2 novembre dernier, mais il le dit lui-même, il n'est pas encore un joueur professionnel à proprement parler. Retranché du camp d'entraînement de l'équipe lundi, il entend profiter de son contrat toujours valide pour accéder aux installations de l'organisation à Oakville, en banlieue de Toronto, et s'entraîner tous les jours.

La première étape pour moi, ce sera de faire partie de l'équipe de réserve. Après, ce sera la première équipe. J'en rêve. Une citation de :Koichi Nakamura

Je veux faire partie de l'équipe, mais l'écart est trop grand en ce moment. Je vais m'entraîner tous les jours, de 9 à 5, pour que cet écart rétrécisse, dit-il. Je dois continuer à travailler.

Cette ardeur au travail, c'est d'ailleurs ce qui lui a valu un contrat de la part de l'équipe torontoise, selon le propriétaire, président et directeur général du Rock, Jamie Dawick.

J'ai été témoin du temps qu'il a consacré et de son éthique de travail ici au [complexe d'entraînement de l'équipe], sans aucune garantie d'obtenir une chance , a-t-il dit à l'annonce de la mise sous contrat du Japonais. Il a la volonté et la dévotion et maintenant il a l'opportunité de nous montrer ce qu'il peut faire.

Nakamura a beaucoup joué à la crosse au champ, soit à l'extérieur. Son expérience est cependant limitée en crosse en enclos, la version qui est jouée dans la National Lacrosse League.

La différence est importante puisque cette version de la crosse est plus physique. Elle est jouée sur une patinoire de hockey à laquelle on a retiré la glace. Il y a moins d'espace. Les plus petits joueurs comme Nakamura peuvent difficilement esquiver les contacts.

Ici, il y a des joueurs de 2 mètres, de gros bonshommes qui peuvent tout faire. Je ne mesure que 1,73 m et je pèse entre 165 et 170 livres alors l'aspect physique est plus dur pour moi.

La crosse japonaise doit étudier la culture de crosse en enclos. Personne ne la connaît chez moi et personne ne sait à quel point c'est plus dur au Canada et aux États-Unis parce que personne n'est venu ici avant moi.

Un ambassadeur pour la crosse en enclos au Japon

La NLL, dont fait partie le Rock de Toronto, compte parmi les principales ligues de crosse professionnelle dans le monde. Photo : Site web du Rock de Toronto

Lorsqu'il s'entraîne tous les jours, Koichi Nakamura ne pense pas qu'à ses objectifs personnels. Il dit vouloir être un ambassadeur de la crosse pour ses compatriotes, aider le sport à gagner en popularité en Asie et faire en sorte que le Japon se qualifie pour les Jeux olympiques d'été de 2028 à Los Angeles.

2028, c'est mon objectif à plus long terme , précise-t-il.

La crosse n'est pas encore au programme des Jeux de 2028, mais World Lacrosse espère qu'elle y fera un retour après avoir paru lors des Jeux de 1904 et 1908, puis 1928, 1932 et 1948. D'ailleurs, si le sport intègre le programme de Los Angeles, ce sera sous une nouvelle formule appelée « Sixes » avec six joueurs de chaque côté sur un terrain extérieur où une expérience de crosse en enclos pourrait s'avérer fort utile, selon Nakamura.

En ce moment, l'écart entre le Canada, les États-Unis et certains pays d'Asie comme le Japon est très grand. J'aimerais aider à ce qu'il soit plus petit. Je veux que les jeunes de la génération à venir puissent apprendre de moi en regardant mes vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux et qu'ils disent ''Koichi est allé au Canada alors je peux y aller aussi''.

C'est mon rêve d'offrir cette option à la prochaine génération. J'ai 7 ou 8 ans avant les Jeux olympiques pour y arriver. Une citation de :Koichi Nakamura

Nakamura documente chacune de ses séances d'entraînement sur les réseaux sociaux. Sur Instagram notamment, il a trois comptes : un compte personnel, un compte pour ses séances de musculation et un autre pour ses techniques de mise en jeu.

J'ai besoin des médias sociaux parce qu'ils me permettent d'éduquer les gens chez moi. Ils me forcent aussi à rendre des comptes. Si je dis que je vais m'entraîner, je dois le faire. Mes amis et beaucoup de gens me regardent. C'est bon pour moi comme pour eux , explique le Japonais qui est aussi commandité par plusieurs entreprises dans son pays natal.

Le Rock de Toronto entamera sa prochaine saison le 4 décembre à Hamilton. Koichi Nakamura, lui, continuera de travailler dans l'ombre pour un jour se tailler une place avec l'équipe et faire rayonner la crosse davantage dans le pays du Soleil levant.