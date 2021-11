Les usagers autonomes de la rivière Bonaventure seront représentés par un organisme

Présentes depuis plusieurs années, les tensions entre les différents usagers de la rivière se sont accentuées à l’été 2020 et ont, depuis, fait couler beaucoup d’encre en Gaspésie.

Elles ont mené, le printemps dernier, au dépôt au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) du Plan global de cohabitation pour la rivière Bonaventure, élaboré par la ZECZone d'exploitation contrôlée et d'autres partenaires. Le document proposait notamment, au départ, d'imposer un quota aux usagers autonomes, c'est-à-dire ceux qui profitent du cours d'eau sans avoir recours aux services de l'entreprise Cime Aventures.

Vue sur la rivière Bonaventure à partir des installations de Cime Aventures (archives) Photo : Radio-Canada / Laurie Dufresne

C'est dans les heures qui ont suivi le dépôt de ce document que plusieurs citoyens du secteur se sont réunis afin de se faire entendre dans le dossier. Chacun de notre côté, on trouvait que la population n'était pas nécessairement représentée, en tous cas pas vraiment à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être , explique Pascal Henry, président de Mission Rivière.

M. Henry indique que le groupe qu'il représente, qui fondera officiellement un organisme sans but lucratif en janvier prochain, est très conscient que les utilisateurs autonomes peuvent faire partie du problème, autant qu'ils peuvent faire partie de la solution .

Ce que l'on veut, c'est que les droits des utilisateurs soient reconnus et respectés, notamment le droit d'accès à l'eau. Une citation de :Pascal Henry, président de Mission Rivière

Les actions concrètes qui seront posées par Mission Rivière seront prévues à la suite de l'assemblée de fondation, et ce, de concert avec ceux et celles qui en deviendront membres.

On sait néanmoins que l'organisme explorera la possibilité de mettre sur pied un certain encadrement des usagers autonomes. L'information et la sensibilisation de la population seront aussi au programme. Enfin, Mission Rivière souhaite ramener les berges, la flore et l'écosystème de la rivière Bonaventure au cœur des discussions qui la concernent.

Le conseil d'administration provisoire est formé de Pascal Henry, Sylvain Arbour, Mathieu Boutillier, Andrée-Anne Cormier, Esther Arsenault, Emric Cayouette, Joël Dallaire, Jean-François Henry, Daniel Henry et Michel Chouinard. Photo : Gracieuseté de Mission Rivière

Ce qu'on considère, c'est que souvent, les intérêts de la rivière au sens large n'ont pas été mis au-dessus de la liste des priorités. C'est un peu ça que l'on veut rétablir , note M. Henry.

Cime Aventures a intenté, cet été, des procédures judiciaires en Cour supérieure afin de faire invalider l'entente de commerce délivrée par le MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui limitait ses activités sur le cours d'eau pour la saison 2021.

Signe que le torchon brûle toujours avec la ZECZone d'exploitation contrôlée de la rivière Bonaventure, l'entreprise récréotouristique blâme, dans de nouveaux documents rendus publics, les pêcheurs récréatifs de mettre en péril la sécurité de ses clients sur la rivière.

Autonomie et indépendance

Les citoyens à l'origine de Mission Rivière ont déjà rencontré des représentants de Cime Aventures et de la ZECZone d'exploitation contrôlée de la rivière Bonaventure, qui se livrent un bras de fer relatif à la cohabitation sur le cours d'eau.

Le regroupement n'entend toutefois pas prendre position. M. Henry confirme en effet que l'organisation souhaite demeurer autonome et éviter d'être l'as dans la manche de l'entreprise ou de la ZECZone d'exploitation contrôlée .

Il y a des divergences d'utilisation et de vue sur la façon dont ça devrait se gérer, mais il n'y a pas de monstre dans l'histoire. On ne prendra pas parti ni pour l'un ni pour l'autre, et on ne se fera pas non plus l'ennemi de personne. Une citation de :Pascal Henry, président

Le futur organisme sans but lucratif n'a pas non plus, pour l'instant, l'intention de s'immiscer dans le dossier à titre de médiateur, mais aimerait néanmoins ramener un peu d'harmonie dans le débat . On sait qu'entre la ZECZone d'exploitation contrôlée et Cime Aventures, qui sont les principaux intervenants là-dedans, la communication est rompue , rappelle Pascal Henry.

Roch Audet salue l'initiative

Le maire de Bonaventure, Roch Audet, se dit très content de constater l'implication de citoyens désirant préserver la ressource . Selon lui, il est important que le milieu soit présent . Cette nouvelle voix qui s'élève pourra, à son avis, apporter une nouvelle vision autour de la table des différents comités.

[Les citoyens] ont travaillé fort dans les dernières semaines, dans les derniers mois. J'ai hâte de les entendre pour mieux comprendre leur rôle et voir comment ils souhaitent s'impliquer à l'intérieur de cette démarche-là. Une citation de :Roch Audet, maire de Bonaventure

Roch Audet avait mentionné, lors de la dernière campagne électorale, son désir de poursuivre le travail relativement au cours d'eau. L'élu a d'ailleurs l'intention de rencontrer le conseil municipal, qui compte trois nouveaux conseillers à la suite des élections de dimanche, afin de faire le tour de la situation .