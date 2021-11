Le Eastside Culture Crawl célèbre ses 25 ans d’existence

Il n’y a rien de comparable au Canada! , s’exclame Esther Rausenberg, directrice artistique et générale de l'Eastside Arts Society, l'organisme derrière le Eastside Culture Crawl.

Selon elle, il n'existe aucun autre événement de cette envergure au pays qui permette au public de rencontrer autant d’artistes dans leur espace de travail .

Esther Rausenberg, directrice artistique et générale de l'Eastside Arts Society, l'organisme derrière l'Eastside Culture Crawl Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Cette année, ce sont plus de 400 artistes qui participent à l’événement automnal. Installés dans une cinquantaine de bâtiments de l’est de Vancouver, ces peintres, sculpteurs, photographes, ébénistes et autres artistes ouvriront leurs portes aux visiteurs durant les deux prochaines fins de semaine.

C'est une formule qui permet de répondre aux divers niveaux de confort des gens en ces temps de pandémie , précise Mme Rausenberg au sujet de l'événement qui habituellement se tenait de manière plus condensée sur un seul week-end.

Du 12 au 14 novembre, les visites se feront par rendez-vous seulement. Cette réservation, qui doit être faite sur le site Internet de l'Eastside Culture Crawl, donne accès au studio de l’artiste ainsi qu’à tout le bâtiment choisi par le visiteur.

Du 18 au 21 novembre, l'événement se tiendra dans sa formule traditionnelle. Le public pourra circuler librement dans les divers bâtiments qui seront ouverts aux curieux, au maximum de leur capacité d'accueil.

Le port du masque et la présentation du passeport vaccinal seront requis au cours des deux fins de semaine.

Ken Gerberick, décédé en janvier 2021, a participé aux toutes premières années de l'Eastside Culture Crawl. Photo : Image fournie par le Eastside Cultural Crawl

La petite histoire du Crawl

Tout a commencé avec une vingtaine d’artistes et trois bâtiments : le [défunt] Glass Onion, le 1000 Parker Street et le Paneficio , rappelle Esther Rausenberg, qui s'investit dans l'Eastside Culture Crawl depuis ses débuts.

Il y avait peu de galeries privées et publiques pour présenter notre travail. On s’est dit : "Pourquoi ne pas ouvrir les portes de nos studios? ", explique-t-elle en souriant.

Prospectus du premier Eastside Cultural Crawl Photo : Image fournie par le Eastside Cultural Crawl

L’événement a depuis pris de l’ampleur, attirant chaque année plus de 500 artistes et 45 000 visiteurs, avant l'arrivée de la COVID qui a forcé la tenue d'une présentation en partie virtuelle l'an dernier.

Selon Esther Rausenberg, une des grandes réalisations du Crawl au cours de ces 25 dernières années est le fait que l’événement a permis aux artistes de générer des revenus grâce à ce contact unique avec le public.

Plusieurs artistes font assez d’argent pendant le Crawl pour payer le loyer de leurs studios pour le reste de l’année. Une citation de :Esther Rausenberg, directrice artistique et générale de l'Eastside Arts Society

Pour d’autres artistes, le Crawl est aussi une occasion de réseautage. C’est le cas de l’artiste textile Chantal Cardinal, participante depuis 2015.

L'artiste textile Chantal Cardinal participe au Eastside Cultural Crawl depuis 2015. Photo : Chantal Cardinal

Ce que je recherche pendant le Crawl, c’est de parler de la magie de ce que je fais avec les gens , confie la fondatrice de Felt à la main with love.

Souvent, on nettoie un peu trop nos studios pour le Crawl alors que les visiteurs voudraient voir notre bordel, notre vrai environnement de travail. Et bien moi, cette année, je vous avertis : ça va être le bordel! , poursuit en riant l’artiste installée au Arts Factory, dans l'avenue Industrial.

L'artiste peintre Rita Leroux aime parler de son processus artistique avec les visiteurs. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Pour Rita Leroux, une peintre de l'Eastside Atelier qui participe à l'événement depuis une dizaine d’années, c'est l'occasion d'ouvrir [ses] portes à tout le monde .

Cette enseignante à la retraite qui se consacre désormais à son art ajoute que, pour elle, le Crawl n’est pas une question d’acheter, mais de voir ce qui se passe au niveau des arts à Vancouver .

Le 1000 Parker Street est un des bâtiments emblématiques de l'Eastside Culture Crawl. Photo : Radio-Canada / Lyne Barnabé

Un futur quartier des arts

Un des plus grands défis auquel les organisateurs de l'Eastside Culture Crawl ont été confrontés au cours des 25 dernières années a été la disparition des studios d’artistes dans ce quartier de l’est de la ville. La flambée immobilière ayant drastiquement changé les choses.

Ce secteur de la ville compte la plus grande concentration d'artistes au Canada! Il y a tant à perdre. Une citation de :Esther Rausenberg, directrice artistique et générale de l'Eastside Arts Society

L'Eastside Arts Society a publié en 2019 un important rapport portant sur la disparition des studios d’artistes dans ce quartier, qui s’étend des rues Waterfront à la 2e Avenue, et de Victoria à Columbia.

Le rapport a démontré que 77 % des artistes ont dû quitter leur studio en raison de la hausse des loyers, ou de la destruction ou rénovation de ces bâtiments.

C’est à partir de ce rapport qu’on a créé l'initiative de l'Eastside Art District. C’est un autre moment important pour nous , confie Mme Rausenberg.

Cette initiative vise à maintenir, promouvoir et développer la production artistique du quartier Eastside de Vancouver, en plus d’en préserver son caractère unique.

Des studios d'artistes au 1000 Parker Street Photo : Radio-Canada / Lyne Barnabé

En mars 2020, le projet a obtenu le soutien de la Ville de Vancouver. Mme Rausenberg et son équipe travaillent étroitement avec la municipalité pour déterminer les frontières géographiques de ce futur quartier, sécuriser le financement et mener des consultations auprès des artistes, habitants et commerces du coin.

Cette dernière espère ainsi non seulement sauver les studios actuels, mais aussi en créer de nouveaux tout en faisant la promotion du quartier.

Chantal Cardinal fait partie de ces artistes qui sont sur le point de perdre leur studio. Il reste peut-être deux ou trois ans de vie à notre bâtiment. Donc, en attendant, j'en profite le plus possible , dit-elle.