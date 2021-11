Le PDG du CIUSSS de l’Estrie - CHUS forcé par le syndicat à faire du TSO

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l’Est (FIQ-SPSCE) a profité d'une rencontre prévue avec le PDGprésident-directeur général pour tenir cette action et dévoiler une mosaïque de 200 employés devant faire du TSOtemps supplémentaire obligatoire régulièrement.

Le syndicat a dévoilé une mosaïque de ses membres devant régulièrement faire des heures supplémentaires obligatoires. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

En six mois, on a déjà autant d'heures de TSOtemps supplémentaire obligatoire utilisées que toute l'année dernière. Le TSOtemps supplémentaire obligatoire est un mode de gestion qui continue d'être utilisé à outrance , s'insurge Stéphanie Goulet, vice-présidente des relations de travail à la FIQ-SPSCEFédération interprofessionnelle de la santé du Québec-Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l’Est . On se sert de nos membres pour sauver le réseau au détriment de leur santé psychologique, de leur santé physique, de leur famille.

On a des membres de l'exécutif, des militantes, des membres du syndicat qui sont ici pour occuper les lieux. On veut faire subir à notre PDG un TSO. On veut qu'il reste au travail 16 heures, comme il le fait subir à ses salariés. Une citation de :Stéphanie Goulet, vice-présidente des relations de travail à la FIQ-SPSCE

Stéphanie Goulet explique que l'objectif est d'amener Stéphane Tremblay à s'engager à cesser l'utilisation du TSOtemps supplémentaire obligatoire , qui tue le réseau .

Il faut attirer des professionnelles dans le réseau, il faut contrer l'exode, et on n'y arrivera pas s'il n'y a pas de mesures concrètes prises par notre employeur, par notre gouvernement , affirme-t-elle.

Les primes annoncées par le ministre de la Santé en septembre avaient amené une lueur d'espoir pour le syndicat, qui espérait que la mesure retiendrait des professionnels dans le réseau. Mais lorsque les [modalités] sont sorties, presque aucune de nos membres n'a réussi à aller chercher les primes annoncées [...] Si tu prends une seule journée de congé sans solde, tu dois remettre l'argent au complet , déplore-t-elle, ajoutant que cela n'a pas du tout eu l'effet escompté.

Deux fois plus de TSO que les années précédentes

Selon des données que le syndicat dit avoir obtenues au moyen de la Loi sur l'accès à l'information, près de 130 000 heures supplémentaires obligatoires auraient été effectuées au CIUSSS de l'Estrie - CHUS depuis le 1er avril 2019. Cela exclut les heures de temps supplémentaire effectuées volontairement , souligne Stéphanie Goulet.

La maternité de l'Hôpital Fleurimont serait le service où le TSOtemps supplémentaire obligatoire serait le plus utilisé, toujours selon Stéphanie Goulet.

On voit que le TSOtemps supplémentaire obligatoire a doublé dans les six derniers mois par rapport aux années précédentes , soutient-elle.

La sécurité appelée en renfort

En milieu d'après-midi, mercredi, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - CHUS a fait une courte déclaration dans laquelle il a dénoncé un geste illégal, qui ne peut être toléré . De bonne foi, le PDGprésident-directeur général et le directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques ont accepté de rencontrer trois représentants de la FIQFédération interprofessionnelle de la santé du Québec pour discuter des enjeux du TSOtemps supplémentaire obligatoire , a mentionné la porte-parole du CIUSSS Annie-Andrée Émond. Il s'en est suivi une situation déplorable où une vingtaine de personnes ont limité les accès du PDGprésident-directeur général pour le contraindre à rester à son bureau.

Annie-Andrée Émond a affirmé que des agents de sécurité ont été appelés en renfort devant le refus des représentants syndicaux de quitter les lieux. Les équipes se sont toutefois retirées dans le calme , a-t-elle souligné.

Le pavillon Argyll de Sherbrooke Photo : Radio-Canada / ICI Estrie/Carl Marchand

Le Dr Stéphane Tremblay est déçu des méthodes utilisées par le syndicat dans les discussions en lien avec le TSO, a mentionné la porte-parole. Comme établissement de santé, la mission du CIUSSS est d'assurer des soins et des services sécuritaires et de qualité.