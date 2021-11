Tests PCR : des voyageurs canadiens se font dépister gratuitement aux États-Unis

Alors que l'imposition d'un test moléculaire aux voyageurs non essentiels pour entrer au Canada fait grincer bien des dents, des Canadiens affirment qu'il est possible de se faire tester gratuitement aux États-Unis avant de revenir au pays.

Lorsque Ian Hutcheon et sa femme Colleen McMechan se sont renseignés le mois dernier sur la possibilité de passer un test de dépistage de la COVID-19 dans une pharmacie Walgreens de Gold Canyon, en Arizona, avant leur vol de retour à Calgary, ils ont eu une agréable surprise.

J'ai demandé à parler au pharmacien, qui m'a dit : "Oh, nous pouvons vous tester gratuitement." J'étais un peu incrédule, mais il a insisté , explique le Canadien.

Les voyageurs qui entrent au pays doivent fournir la preuve d'un test moléculaire négatif effectué au maximum 72 heures auparavant. Le coût de ces tests peut s'élever à plusieurs centaines de dollars.

Cette exigence du Canada a suscité de vives protestations de la part de politiciens et de groupes touristiques des deux côtés de la frontière canado-américaine, qui se plaignent du coût prohibitif de ces tests.

L'heureuse expérience de Ian Hutcheon n'est pas unique. CBC s'est entretenu avec six Canadiens qui ont récemment voyagé aux États-Unis et ont obtenu un test moléculaire gratuit dans une pharmacie ou une clinique avant leur retour au Canada.

C'est hallucinant de penser que les gens paient 200 $ pour ces tests , déclare Andrew D'Amours, cofondateur du site d'information sur les voyages Flytrippers.

Le Québécois originaire de Trois-Rivières dit avoir passé trois tests gratuits aux États-Unis.

C'est tellement facile de les obtenir gratuitement , affirme-t-il.

Ces tests sont en fait pris en charge par le gouvernement américain dans le cadre de sa stratégie visant à les rendre gratuits ou peu coûteux pour les Américains, y compris ceux qui n'ont pas d'assurance médicale aux États-Unis.

Andrew D'Amours a passé un autotest de dépistage de la COVID-19 gratuit au service au volant d'une pharmacie Walgreens, aux États-Unis, dimanche dernier. Photo : (Submitted by Andrew D’Amours)

Des tests TAAN rapides

Quatre des Canadiens interrogés disent avoir passé des autotests d'amplification de l'acide nucléique (TAAN), qui sont acceptés par le gouvernement canadien.

Ian Hutcheon et Colleen McMechan disent avoir réservé leur test en ligne une journée à l'avance en indiquant l'adresse de leur hôtel. Selon M. Hutcheon, ils n'ont eu aucun problème lorsqu'ils ont conduit leur voiture de location jusqu'à une pharmacie Walgreens le jour suivant pour passer le test.

Ils ont fait le prélèvement et, environ deux heures plus tard, les résultats sont apparus dans ma boîte aux lettres électronique, explique-t-il. Nous les avons imprimés et apportés avec nous à l'aéroport, et tout s'est déroulé sans problème.

Même constat du côté d'Andrew D'Amours, qui s'est fait dépister deux fois dans des magasins de la même chaîne de pharmacies, au New Jersey et en Louisiane.

Walgreens n'a pas répondu aux demandes de commentaires de CBC.

Sur le site web de la compagnie, on peut lire qu'elle propose des tests de dépistage de la COVID-19 gratuits dans certains magasins. Elle précise que ces tests ne se font qu'au volant.

Il est également indiqué que les résultats des tests PCR sont généralement fournis dans les 48 heures, mais sans garantie. En revanche, le test TAAN est effectué sur place et les résultats sont disponibles dans les 24 heures.

Sina Haris Naeem et Mariam Haris se sont rendus à Buffalo en mai dernier. Il ont aussi pu se faire dépister gratuitement avant de rentrer au Canada. Photo : Haris Naeem Nini

La chaîne de pharmacies précise par ailleurs que les clients doivent fournir une carte d'identité ou un permis de conduire valide ainsi qu'une carte d'assurance, et que le test se fait au volant.

Aucune des personnes interrogées n'a déclaré avoir été refusée parce qu'elle avait présenté un permis de conduire canadien et qu'elle n'avait aucune assurance médicale basée aux États-Unis.

Nous avons simplement montré notre permis de conduire canadien et tout s'est très bien passé , explique pour sa part Haris Naeem Nini, de Milton, en Ontario.

Lui et sa femme, Mariam Haris, ont chacun obtenu des tests TAAN gratuits au service au volant d'une pharmacie Walgreens de la région de Buffalo en mai. Le couple a fait appel à un service d'autopartage.

L'expérience a été un jeu d'enfant et ne nous a évidemment rien coûté – à part le trajet avec Uber , confie l'homme.

Les Canadiens doivent être doublement vaccinés pour entrer aux États-Unis, mais aucun test de dépistage de la COVID-19 n'est requis. Photo : La Presse canadienne / Rob Gurdebeke

Mises en garde

Certains Canadiens ont cependant eu des expériences moins heureuses.

Petar Sesar et sa fiancée, Mara Bakula, ont tenté d'obtenir un test PCRtest d'amplification en chaîne par polymérase gratuit dans une pharmacie CVS à Cleveland en août, mais on leur a dit qu'il faudrait au moins quatre jours pour obtenir leurs résultats.

Ils se sont en quelque sorte moqués de nous lorsque nous leur avons dit que nous comptions utiliser les résultats du test pour voyager [le lendemain], explique M. Sesar.

Ils ont fini par payer 200 $ US chacun dans une clinique pour obtenir leurs tests PCRtest d'amplification en chaîne par polymérase avec des résultats rapides garantis.

Andrew D'Amours prévient par ailleurs que les tests TAAN ne sont pas offerts dans toutes les succursales de Walgreens.

Il suggère aux gens de vérifier en ligne avant de planifier leur voyage aux États-Unis et de prendre rendez-vous à l'avance.

M. D'Amours conseille en outre aux voyageurs de se tenir informés pendant leurs déplacements, au cas où les États-Unis modifieraient soudainement leur politique de tests gratuits.

On ne sait jamais. Avec la réouverture de la frontière [terrestre] américaine, peut-être auront-ils trop de Canadiens et décideront-ils d'abandonner cette politique.

De son côté, le responsable d'une clinique médicale de la région de Détroit déconseille aux Canadiens d'utiliser les services de dépistage offerts gratuitement dans les pharmacies.

Je pense qu'en essayant d'accéder au test gratuit vous risquez d'être accusé de fraude à l'assurance. Franchement, je ne pense pas que le jeu en vaille la chandelle , affirme le Dr Stephen Bartol.

Pour sa part, il offre des tests PCRtest d'amplification en chaîne par polymérase avec résultats le jour même à 75 $ US et à 150 $ US pour des résultats en 30 minutes.

Avec des informations de CBC