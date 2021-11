Mort d’un troisième homme détenu par la police de Prince Albert depuis un mois

L'homme âgé de 33 ans a été retrouvé sans vie dans sa cellule. Les ambulanciers ont tenté de le réanimer, mais le détenu a été déclaré mort à son arrivée à l'hôpital Victoria.

Il avait été arrêté et placé en cellule dimanche après-midi en attendant de comparaître devant le tribunal.

Une autopsie a été pratiquée mardi. Le Service des coroners de la Saskatchewan et la police municipale de Saskatoon mèneront l’enquête.

Deux autres détenus sont morts

Un homme de 29 ans est décédé le 12 octobre dernier au Royal University Hospital de Saskatoon, après avoir été placé en détention par le Service de police de Prince Albert une semaine auparavant.

Le 11 octobre, un autre homme de 35 ans a été trouvé inanimé dans sa cellule et transporté à l'hôpital Victoria, où son décès a été constaté.

Pour le criminologue Jean-Claude Bernheim, ce genre d’incidents doit susciter des questions auxquelles il est toutefois difficile de répondre dans l’immédiat, à cause d’un manque d’informations à propos des circonstances. Des enquêtes poussées, qui exposeront la cause de ces décès ainsi que leur contexte permettront de porter un jugement sur les responsabilités éventuelles , indique-t-il.

L’avocat Pierre Hawkins de la Société John Howard en Saskatchewan, croit également que cet événement, qu’il qualifie de tragédie , doit susciter des interrogations difficiles à l'égard des policiers. « La préservation de la vie humaine est la responsabilité première et la priorité des services de police, et on doit s’assurer que les procédures de la police de Prince Albert reflètent et respectent cette priorité. »

La province a indiqué qu’elle ne pouvait pas commenter les enquêtes en cours.

Les deux premières enquêtes, indique le gouvernement, sont menées par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Service de police de Saskatoon. Le dernier incident fait l’objet d’une enquête en interne par la police de Prince Albert

Par ailleurs, le ministère de la Justice et le procureur général ont fourni un observateur à chacune de ces enquêtes afin qu’il surveille les travaux de la police, comme l’exige la loi en la matière.