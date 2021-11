Josée Simard des Méchins est nommée mère nationale de la Croix d’argent

Ce Jour du Souvenir, plutôt que de se recueillir devant la statue de sa fille aux Méchins comme elle en a l'habitude, Josée Simard sera à Ottawa pour déposer une couronne de fleurs au pied du mémorial du Monument commémoratif de guerre du Canada.

Ce n'est pas la journée qu'on souhaiterait avoir, on aurait préféré garder nos enfants en vie , admet celle qui se dit toutefois très honorée de pouvoir représenter les mères endeuillées du Canada.

Elle souhaite, à tous les parents qui ont perdu un enfant lors d'opérations militaires de rester forts. On le sait qu'ils ne reviendront plus, mais il faut garder le courage et la force tous les jours , ajoute Mme Simard.

Douze ans après avoir perdu sa fille, la réalité n'est pas toujours évidente à accepter pour cette maman.

Il faut vraiment passer par là pour comprendre Une citation de :Josée Simard, "Mère nationale de la croix d'argent 2021".

Chaque année, la date de l'anniversaire de sa fille Karine, les fêtes de famille et chaque jour du Souvenir replongent Josée Simard dans des souvenirs pénibles.

Sa fille Karine n'est jamais revenue de l'Afghanistan

Le 13 avril 2009, la caporale Karine Blais conduisait un véhicule blindé lorsqu'elle a heurté une bombe artisanale près de Kandahar, en Afghanistan. La jeune femme est morte sur place, à l'âge de 21 ans, moins de deux semaines après son arrivée.

Elle est alors devenue la première et seule Québécoise à mourir au combat en Afghanistan lors de cette longue mission qui s'est terminée en 2014.

D'après sa mère, Karine a toujours ressenti le besoin d'aider les autres. Elle avait la passion de servir dans les forces armées.

La fille est Josée Simard, Karine Blais, avait 21 ans lorsqu'elle est morte lors d'une opération militaire en Afghanistan, en 2009. Photo : Forces armées canadiennes

Dès l'âge de 12 ans, la jeune Gaspésienne est entrée dans les cadets de la Marine. Quelques années plus tard, elle a intégré le 12e Régiment des Blindés basé à Valcartier. La jeune fille avait soif de défi et a pris la décision de quitter les Méchins pour partir en Afghanistan avec ses frères d'armes.

Josée Simard se souvient des appels de sa fille, arrivée sur place, qui lui racontait son expérience et l'aide qu'elle apportait aux femmes et aux filles afghanes.

On ne pense pas que notre fille va être un soldat un jour, mais j'ai respecté sa décision... avec un grand regret maintenant , concède Josée Simard.

Elle m'aurait peut-être reproché de ne pas avoir fait son rêve. C'est le pardon que je me suis donné. Une citation de :Josée Simard, Mère nationale de la croix d'argent 2021.

Aux Méchins, où a grandi Karine Blais, une statue a été érigée en sa mémoire (archives). Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Chaque année, la Légion royale canadienne nomme une mère nationale de la Croix d'argent pour représenter les mères qui ont perdu un enfant dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions militaires.

Avec les informations de Catherine Poisson.