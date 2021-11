Le SPSO déplore les attaques du ministre Dubé envers les syndicats

Le ministre Dubé a vivement critiqué leur attitude, mardi, leur reprochant même de nuire au recrutement de personnel.

Le ministre a tenu ces propos au lendemain d'une sortie des syndicats représentant les infirmières.

Interrogé sur les difficultés du gouvernement à recruter et retenir du personnel dans le réseau de la santé au cours d'une conférence de presse, le ministre Dubé a accusé les représentants syndicaux de privilégier leurs intérêts personnels au détriment des membres qu'ils défendent.

Je vais peut-être être un petit peu dur aujourd’hui envers les syndicats , a-t-il lancé d'entrée de jeu. Je ne pense pas que les syndicats collaborent à la hauteur de leur rôle , a-t-il déploré.

Nos discussions avec eux nous ont révélé, dans les dernières semaines, qu’ils étaient plus préoccupés par le fait que les délégués syndicaux [en libération syndicale] n’ont pas accès à la prime. [...] L'intention de nos primes était pour les infirmières qui sont sur le terrain, en train de soigner des patients , a-t-il déclaré, reprochant aux syndicats d'avoir passé cet élément sous silence lors de leur conférence de presse.

En entrevue mercredi à l’émission Les matins d’ici, Karine D’Auteuil, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais (SPSO), a déploré les attaques du ministre Dubé.

C'est tout sauf productif de nous attaquer publiquement, de nous accuser que c'est à cause des syndicats que le recrutement et la rétention ne se font pas, c’est tout sauf vrai. Une citation de :Karine D’Auteuil, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais

Karine D'Auteuil, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais (Archives) Photo : Radio-Canada

Selon elle, le ministre devrait plutôt se concentrer sur les négociations qui achoppent.

Mme D’Auteuil soutient que le contrat ainsi que ses modalités ne sont toujours pas accessibles et selon elle, les membres ont jusqu’au 15 décembre pour le signer.

En septembre, le gouvernement caquiste a annoncé le versement de primes allant de 12 000 $ à 18 000 $ pour retenir ou attirer des infirmières à temps plein.

Toutes les restrictions qu'il y a dans ce contrat-là, c'est quasiment de l'esclavagisme , avance Mme D’Auteuil. On vous donne de l'argent, mais on vous enlève des droits. Comment voulez-vous que ce soit attrayant?

Moi, ce qui me dérange , poursuit la présidente du SPSOSyndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais , c’est que c'est facile de sortir des paroles de discussions hors contexte et de les interpréter à son avantage. Nous, ce qu'on fait comme revendication auprès du gouvernement, c'est que les congés conventionnés ne soient pas pénalisants pour les membres. Oui, les libérations en font partie, ça fait partie d'une convention collective, mais aussi les visites de grossesse, les congés pour un décès. Ton père qui décède, et bien tu vas être pénalisé et tu vas avoir moins d'argent. C’est ça, les négociations.

De nouvelles candidatures chaque jour

Les primes prévues dans le plan gouvernemental, au coût avoisinant le milliard de dollars, ont entre autres pour ambition de ramener dans le réseau public 4300 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes.

Pour l'instant, la popularité des modalités de ce plan est modeste. Selon les plus récentes données disponibles – datant de la semaine dernière – seules 864 personnes ont été embauchées pour prêter main-forte au personnel déjà en place.

En Outaouais, en date du 10 novembre, on se trouve toujours loin de l'objectif de recrutement de 350 infirmières.

C’est sûr que c’est une multitude de stratégies qui va faire en sorte qu’on va être capable d’aller recruter le nombre nécessaire , affirme Cynthia Lessard, adjointe au directeur par intérim à la direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au Centre intégré de santé et des services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais.

Cynthia Lessard, adjointe au directeur par intérim à la direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CISSS de l’Outaouais. Photo : Radio-Canada

Outre les primes, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais a mis de l’avant diverses stratégies pour le recrutement, comme les salons d’emploi, le recrutement à l’international et la collaboration avec les institutions d'enseignement.

À l’interne, on est aussi en train de mettre en place une équipe d’attraction et de rétention du personnel , ajoute Mme Lessard qui précise aussi que le service de recrutement reçoit de nouvelles candidatures tous les jours. On a aussi l’écoute du ministre de la Santé, je vous l’assure , dit-elle.

Les primes, ça nous donne un coup de pouce. Habituellement, à cette période de l’année, on n’a pas autant d’embauches. Une citation de :Cynthia Lessard, adjointe au directeur par intérim à la direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CISSS de l’Outaouais

En ce qui a trait à la disparité salariale entre l’Outaouais et la région d’Ottawa, Cynthia Lessard assure être bien au fait qu’un ajustement pourrait éviter l’exode des infirmières québécoises de l’autre côté de la rivière. Elle se dit également consciente que les conditions de travail du personnel sont parfois difficiles et que cela peut contribuer au manque de rétention.

Il faut prendre soin d’eux et on tente par différentes stratégies de le faire, mais on peut certainement s’améliorer et c’est notre objectif , explique-t-elle.

Sur le territoire de l’Outaouais, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a enregistré 28 nouvelles embauches, soit 16 infirmières auxiliaires et 11 infirmières. Aussi, 27 autres candidats sont en processus d’embauche et 29 personnes ont rehaussé leur statut de poste à temps complet. Finalement, 24 candidats de l’international sont également en cours de recrutement.

Des incitatifs pour les régions éloignées

Je comprends les infirmières d'être un peu impatientes en ce moment , dit pour sa part le député libéral de Pontiac, André Fortin, qui se range du côté des infirmières en disant que les primes devraient être maintenues lors des congés conventionnés ou lors des déplacements entre régions.

Toutefois, il soutient que les incitatifs financiers se sont montrés obsolètes dans le recrutement du personnel en soins de santé dans sa région.

On l'a vu d'entrée de jeu, dès que le gouvernement a annoncé ses primes, il y avait déjà des infirmières qui me disaient moi, je ne reviendrai pas dans un réseau pour 15 000 $ , raconte le député. Il y a déjà beaucoup de soins qu'on ne peut pas offrir, et on a une urgence et une obstétrique qui est fermée dans le Pontiac.

André Fortin, député libéral de Pontiac (Archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

De toute évidence, ce n'est pas un outil de recrutement qui est particulièrement efficace. Une citation de :André Fortin, député libéral de Pontiac

M. Fortin estime que les infirmières devraient recevoir une prime lorsqu’elles vont travailler en régions éloignées et qu’il ne devrait pas y avoir un écart salarial aussi important entre l’Outaouais et la région d’Ottawa. Il croit aussi que d’autres mesures devraient être mises de l’avant, comme la réorganisation de l’horaire de travail.

Chaque embauche, c'est une bonne chose. Notre réseau est vraiment étiré au maximum , conclut André Fortin.

Une approche humaniste, plutôt que financière

Selon Sylvain Brousseau, professeur en sciences infirmières à l’Université du Québec en Outaouais ( UQOUniversité du Québec en Outaouais ), certaines approches sont plus efficaces pour favoriser la rétention des infirmiers et infirmières, mais aussi pour faciliter le recrutement.

Sylvain Brousseau est infirmier et directeur de programmes du premier cycle en soins infirmiers de l'Université du Québec en Outaouais. Photo : Radio-Canada

Les études menées par le professeur ont démontré que l’approche humaniste était particulièrement intéressante.

Le concept est simple, puisqu’il repose principalement sur la qualité de vie au travail. Dans le cas des infirmières, on peut penser à l’autogestion des horaires, à avoir des garderies sur place, des journées de bien-être, mais aussi un environnement moins hiérarchique et davantage basé sur la coopération , illustre le professeur.

Il faut vraiment revoir l’organisation du travail. Une citation de :Sylvain Brousseau, professeur en sciences infirmières à l’Université du Québec en Outaouais

M. Brousseau ne voit pas nécessairement d’un mauvais œil les primes promises par le gouvernement caquiste, mais il estime que ce sont des solutions à court terme .

Les problèmes de recrutement, c’est partout, pas juste en Outaouais. Au Québec et partout ailleurs au Canada, il y a les mêmes problèmes , dit le professeur, en ajoutant qu’il faut donner aux infirmières les conditions qu’elles méritent et aussi s’informer des besoins de la nouvelle génération qui est sur le marché du travail.

Avec les informations de Laurie Trudel