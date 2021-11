À Thompson, la première cheffe adjointe des pompiers est une Autochtone

Ashling Sweeny, qui a des origines crie et irlandaise, devient la première cheffe adjointe du Service d’incendie de Thompson, une ville située dans le nord du Manitoba.

En 2004, elle a commencé sa carrière comme pompière volontaire et répondante médicale d'urgence au sein de la Première Nation Crie de Pimicikamak. Cette communauté, dont elle est issue, est située à environ 650 kilomètres de Winnipeg et compte 13 000 habitants.

Quand j’ai commencé le volontariat dans ma communauté, j’ai adoré ça. Je suis tout de suite tombée amoureuse , lance Ashling Sweeny.

Elle travaille auprès du Service d’incendie de Thompson depuis 12 ans, et lundi, elle a débuté dans ses nouvelles fonctions à titre de cheffe adjointe des pompiers.

Ashling Sweeny a été l'une des premières personnes de sa communauté à fréquenter le Collège de formation des secouristes du Manitoba, à Brandon.

Quand j’ai postulé pour la première fois au collège des pompiers, on devait passer un examen physique, et les tests sont difficiles, raconte-t-elle. J’ai échoué à une seconde près du temps de passage. Je devais donc attendre l’année suivante.

Parfois, il faut juste se relever et continuer à avancer. Une citation de :Ashling Sweeny, cheffe adjointe du service d’incendie à Thompson, au Manitoba

Elle confie que l’appui de ses proches l’a aidée à persévérer.

Ashling Sweeny fait du bénévolat dans un certain nombre de comités et de conseils d'administration de la ville. Photo : soumise par Pam Davis

L’année suivante, elle a été acceptée dans le programme, mais elle a vite remarqué que la cohorte ne comptait que deux femmes. Elle était la seule personne des communautés du nord de la province.

Être un modèle

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle supervisera certaines des opérations quotidiennes et jouera un rôle important dans l'engagement communautaire.

Ashling Sweeny, qui parle couramment le cri, mentionne que son nouveau rôle la conduira dans les salles de classe où les jeunes Autochtones pourront voir que quelqu'un qui leur ressemble réussit dans cette profession.

Selon une ambulancière au sein du Service d'incendie de Thompson, Alysse Russell, ce service est encore un secteur dominé par les hommes.

[Ashling Sweeny] est la preuve que les femmes brisent les barrières et que nous pouvons le faire , renchérit la Mohawk des Six Nations de Grand River, en Ontario. Nous pouvons réussir et faire notre part pour la communauté ce qu'elle nous a donné.

Le chef de la Première Nation crie de Pimicikamak, David Monias, soutient qu'Ashling Sweeny est fière d'être de Pimicikimak .

Nous avons des gens talentueux, brillants et intelligents, et des gens qui travaillent dur à Cross Lake , affirme-t-il.

D’après David Monias, lorsque les gens de sa communauté accomplissent quelque chose et réussissent , il est important d’en parler pour qu’ils deviennent des modèles pour les jeunes.

Avec les informations de Lenard Monkman