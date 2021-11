Des éducatrices en grève pour convertir les garderies privées non subventionnées

Cette mobilisation s’inscrit dans un mouvement provincial, alors que 1200 garderies privées non subventionnées du Québec sont en grève ce mercredi.

Les éducatrices demandent à ce que le gouvernement agisse afin de convertir leurs garderies en CPE ou en garderies familiales.

Anne-Marie Trépanier, mère bénévole et porte-parole pour la Garderie aux mille et un pas, souligne que la principale demande faite au gouvernement par les garderies privées non subventionnées est l’obtention d’un tarif unique.

Les garderies privées, on est régi par les mêmes lois, les mêmes règlements que les CPE qui sont au public. On a les mêmes inspections, les mêmes documents à remplir, mais on n’est pas considérés comme un CPE. Le questionnement, c’est de savoir pourquoi c’est si compliqué de donner la chance aux parents d’avoir des places à 8,50$ par jour plutôt que le montant du privé , indique-t-elle.

Anne-Marie Trépanier est une mère bénévole à la Garderie des mille et un pas de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Selon Mme Trépanier, la question salariale se retrouve également au cœur du débat.

Avec l’annonce de la semaine passée, que les salaires des éducatrices en CPE augmentaient, nous on se colle à cette augmentation-là, mais comme on est au privé, ce sont les parents qui assument la différence. C’est pourquoi on veut avoir le tarif unique, parce que l’on considère que ça crée des inégalités pour les parents , affirme-t-elle.

Anne-Marie Trépanier soutient que d'autres moyens de pression pourraient avoir lieu dans les prochaines semaines si la situation n’évolue pas.

Pour se tenir au courant, c’est de suivre les pages Facebook des garderies non subventionnées ici dans la région, mais aussi de suivre les négociations qui se déroulent du côté des CPE. On se colle à ce qui se passe de ce côté pour offrir les mêmes conditions et les mêmes avantages à nos éducatrices qu’aux éducatrices en CPE , dit Mme Trépanier.

Les organisateurs de la manifestation souhaitent obtenir une rencontre avec la députée solidaire Émilise-Lessard Therrien afin de faire avancer le dossier plus rapidement.