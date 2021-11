Les partis d’opposition accusent le gouvernement Legault d’autoritarisme

Le ministre de la Santé a accusé mardi les délégués syndicaux de vouloir profiter des primes offertes aux infirmières qui acceptent de travailler à temps plein et de manquer d'ouverture sur la reconnaissance de l’ancienneté pour les travailleurs qui reviennent dans le réseau.

La cheffe libérale Dominique Anglade a dit y voir une preuve de l'échec de l'approche Legault-Dubé en matière de santé , et une nouvelle illustration d’un gouvernement qui jette la faute sur les autres tout le temps .

Si ce n'est pas la faute de la pandémie, c'est la faute de l'ancien gouvernement. Si ce n'est pas la faute de l'ancien gouvernement, c'est la faute des syndicats. Si ce n'est pas la faute des syndicats, c'est la faute des médecins , a-t-elle dit.

Ce n'est jamais de leur faute. À un moment donné, il faut qu'ils se regardent dans le miroir et se disent : "peut-être que la méthode qu'on utilise ne fonctionne pas". Une citation de :Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

Le leader parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a repris le même argumentaire, mais en accusant le gouvernement d’employer la méthode Barrette , du nom de l’ancien ministre libéral de la Santé. Il lui demande de changer d’attitude et de négocier respectueusement.

La méthode Barette, c'est utiliser le bâton, c'est imposer des choses, c'est avoir une approche, une attitude autoritaire. La méthode Barette, c'est déclarer la guerre à tout le monde qui ne pense pas comme nous. Moi, je pense que les Québécois […] savent que cette approche-là, elle ne fonctionne pas. On l'a essayée pendant 15 ans et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un système de santé dysfonctionnel, ça a donné des départs en masse.

Le leader parlementaire du Parti québécois, Joël Arseneau, a aussi accusé le gouvernement de chercher systématiquement des boucs émissaires et de semer le chaos dans le réseau de la santé en vertu d’une méthode qu’il a baptisée legaultarisme.

C'est lui, le gouvernement, qui a semé la zizanie. Soyons clairs, le gouvernement […] impose la solution aux syndicats sans aucune négociation et, ensuite, il se demande pourquoi les syndicats réagissent lorsqu'on voit qu'il y a une multitude de problèmes qui découlent de l'application des règles qu'il a adoptées par décret , a-t-il fait valoir.

Le ministre Christian Dubé a critiqué sévèrement les syndicats des infirmières mardi, lors d'une conférence de presse consacrée à la COVID-19. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

L'urgence sanitaire clouée au pilori

Tous les partis d’opposition en ont profité pour tirer à boulets rouges sur la décision du gouvernement de renouveler sans cesse l’état d’urgence sanitaire, qui lui permet de gérer par décret et d’imposer des conditions de travail aux employés du réseau.

Cette approche n’est ni plus ni moins qu’un déni de démocratie , a jugé Dominique Anglade, qui réclame d’ailleurs la fin de l’état d’urgence sanitaire, renouvelé sans relâche depuis un an et demi en raison de l’épidémie de COVID-19.

Il n'y a aucune nécessité pour qu'on vive actuellement dans cette situation-là. Les gens vont à l'école, les entreprises sont ouvertes, on peut faire du karaoké , a laissé tomber la cheffe libérale pour illustrer son point de vue.

Le porte-parole de Québec solidaire en matière de santé, Vincent Marissal, abonde dans le même sens. Il a demandé au ministre Dubé d’annuler les décrets iniques qui ont contribué à démolir ce qu'il restait de relations de travail dans le réseau public de santé et d’aller négocier de bonne foi avec les syndicats.

Il parle des deux côtés de la bouche en ce moment. Il dit d'un côté : "Moi, je veux essayer de négocier"; d'un autre côté, ça fait 20 mois qu'il assène des décrets puis des arrêtés ministériels au réseau de la santé et au personnel soignant. Une citation de :Vincent Marissal, porte-parole de Québec solidaire en matière de santé

Joël Arseneau croit pour sa part que le gouvernement s’est habitué à imposer ses vues. Il impose ses décisions d'autorité et, dès qu'il y a la moindre résistance, la moindre réserve, il part en guerre contre l'adversaire identifié , a-t-il dit. Il invite le gouvernement à trouver des solutions aux problèmes plutôt que de trouver des coupables .

Si c'est le mode de gouvernance que le gouvernement veut mettre en œuvre pour la prochaine année, je pense qu'il va finir par affronter un mur, et je ne pense pas que les Québécois […] vont de façon générale approuver un gouvernement qui divise plutôt que de rassembler. Une citation de :Joël Arseneau, leader parlementaire du Parti québécois

À la période des questions, le leader du gouvernement en Chambre, Simon Jolin-Barrette, s'est moqué de la demande du Parti libéral de mettre un terme à l'état d'urgence, qu'il a assimilée à un show .

La solution du député de LaFontaine [le libéral Marc Tanguay], c'est de dire : bien, écoutez, on ne devrait pas avoir d'état d'urgence sanitaire, donc on ne pourrait pas donner les soins qui sont requis et nécessaires dans nos hôpitaux pour organiser le réseau de la santé notamment , a-t-il rétorqué.

Prudence sur les solutions à privilégier

Les partis d’opposition sont demeurés prudents au sujet des doléances du ministre envers les syndicats. Tous ont convenu que des primes ne devraient pas être versées à des délégués en libération syndicale, mais à des travailleurs qui offrent des services aux citoyens.

La question de la reconnaissance de l’ancienneté d’infirmières de retour dans le réseau est apparue plus épineuse.

Mme Anglade a éludé la question en disant qu’elle négocierait le tout avec les syndicats, mais sans dévoiler où elle logeait, tandis que M. Marissal et M. Arseneau ont fait de même en disant vouloir demeurer au-dessus de la mêlée, sans se prononcer sur le fond.

On ne va pas prendre tous les petits caractères, commencer à les négocier sur la place publique. C'est précisément le jeu où veut nous amener le ministre de la Santé. Moi, j'ai assez d'expérience pour ne pas aller mettre le pied dans un piège à ours quand j'en vois un , a argué le député de Québec solidaire.

Si on n'est pas à la table, jouer les commentateurs et les gérants d'estrade, c'est un peu compliqué, a dit M. Arseneau. Il a dit comprendre que les gens qui ont tenu le fort pendant deux ans ne veulent pas se faire supplanter par ceux qui ont quitté le navire et qui voudraient revenir , mais aussi que les employés de retour ne veulent pas recommencer à zéro .

Mardi, les syndicats visés par M. Dubé – la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS), le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et le Syndicat québécois des employés de service (SQEES) – se sont dits estomaqués par le mépris du ministre Dubé .