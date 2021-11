Importante saisie de drogue à Ottawa, Cornwall et Mississauga

La Police provinciale de l’Ontario (PPO) a saisi 31,5 kilogrammes de fentanyl et 7,5 kilogrammes de cocaïne au cours de perquisitions menées à Ottawa, à Cornwall et à Mississauga.

La PPOPolice provinciale de l'Ontario estime, dans un communiqué diffusé mercredi, que la valeur totale de la drogue saisie s’élève à 13,3 millions de dollars.

Les perquisitions, qui ont eu lieu le 3 novembre, ont aussi permis de saisir 68 pilules d’oxycodone, une arme de poing et des munitions, ainsi que quatre véhicules considérés comme des biens infractionnels.

Treize personnes font face à 141 chefs d’accusation en vertu du Code criminel et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Il y a au moins trois personnes de la région de Gatineau et d’Ottawa qui ont été arrêtées , précise la sergente Cynthia Savard, porte-parole de la PPOPolice provinciale de l'Ontario .

La saisie rapportée par la PPOPolice provinciale de l'Ontario s’inscrit dans le cadre du projet HELSTON, une enquête lancée il y a 19 mois dans le but de démanteler des réseaux criminels de trafic illicite de drogue.

Trois réseaux ont pu être repérés au fil du temps, a précisé le corps policier. La quantité de fentanyl saisie depuis le début du projet HELSTON s’élève à 315 000 doses qui auraient pu être vendues dans la rue.

Certaines des substances auraient fini dans les rues d’Ottawa et de Gatineau. C’est pour ça que c’est une priorité pour nous d’enquêter et d’enlever ces drogues illégales pour empêcher la consommation et la surdose de nos citoyens , explique Mme Savard.

Le fentanyl peut être fatal même en petites quantités et, si on ajoute les dangers liés au fait que le fentanyl produit de façon illicite n’est pas soumis à un contrôle de qualité, la probabilité qu’un consommateur de drogue prenne une dose mortelle est élevée , a rappelé la PPOPolice provinciale de l'Ontario dans son communiqué rédigé en anglais.

Un problème persistant à Ottawa et en Outaouais

Le problème de surdoses demeure bien présent dans la région d’Ottawa et en Outaouais.

Dans un courriel transmis à ICI Ottawa-Gatineau, Santé publique Ottawa (SPO) constate que l'activité liée aux surdoses d'opioïdes demeure plus élevée qu'en 2019.

Les décès par surdose liés aux opioïdes ont presque doublé, passant de 65, en 2019, à 124, en 2020, soit une augmentation de 91 %, indique-t-on. Les visites aux urgences pour surdose d'opioïdes ont quant à elles augmenté d'environ 60 % en 2020, par rapport à 2019.

Le 31 août dernier, plusieurs personnes ont participé à la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses, à Ottawa (Archives). Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Le nombre élevé de visites aux urgences pour surdose d'opioïdes se poursuit en 2021, ajoute SPOSanté publique Ottawa , qui précise que la situation est d’autant plus critique que ce ne sont pas toutes les personnes qui font une surdose qui se rendent à l'hôpital.

Il est donc difficile de déterminer quelle proportion de surdoses est mortelle, note SPOSanté publique Ottawa , qui remarque toutefois qu’en 2020, 87 % des décès par surdose d'opioïdes étaient dus au fentanyl ou aux analogues du fentanyl.

Du côté de l’Outaouais, Janick Allyson, coordinatrice de projet au Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais (CIPTO) indique que son organisme a recensé 30 décès potentiellement dus à des surdoses, sur son territoire, depuis le début de 2021.

On se retrouve à peu près au même point qu’[à la même période] en 2020. On voit que la grosse augmentation a eu lieu d’avril à juin 2020, après le début de la pandémie. [...] [À ce moment-là], les gens ont modifié leurs habitudes de consommation, ils ont davantage consommé seuls, ce qui met plus à risque qu’une surdose devienne mortelle. Et avec la fermeture des frontières, l’approvisionnement en drogue a changé. [...] C’est à partir de ce moment-là qu’on a vu des mélanges un peu farfelus , explique-t-elle, alors que des tests d’analyse menés à l’été 2020 sur des amphétamines l’ont démontré.

Janick Allyson, coordinatrice de projet au Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais (Archives) Photo : Radio-Canada

Même si la situation n’atteint pas le niveau de la Colombie-Britannique, c’est définitivement une préoccupation ici aussi , ajoute Mme Allyson.

Un site de prévention des surdoses a d’ailleurs été mis en place en Outaouais, en juillet 2020, pour améliorer la situation. En douze mois d’opération, il a généré 6800 visites, pour à peu près 1450 épisodes de consommation supervisés.

On a aussi fait des interventions en sensibilisation et en soutien et on a aussi distribué près de 6000 trousses de consommation , précise la coordinatrice de projet au CIPTOCentre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais .