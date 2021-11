La motion avait été présentée en octobre pour permettre à la municipalité d’économiser près de 30 000 $ par année en salaires et en dépenses.

Le maire de Cochrane, Denis Clément, avait d'abord suggéré que la proposition n'aurait pas d'effet néfaste au niveau de la représentation, puisqu'il est recommandé d'avoir un représentant pour 1 000 citoyens, et que Cochrane en compte 5 000.

Or, les trois citoyens qui se sont présentés au conseil municipal mardi soir et les citoyens qui ont rédigé des lettres adressées au conseillers ne sont pas du même avis.

Une des inquiétudes principales, c'était qu'avec un nombre réduit de conseillers, il y aurait des réunions ou il n'y aurait pas de quorum , explique le maire Denis Clément.

Ce ne sont pas tous les conseillers municipaux qui sont à la retraite. Il y a en qui ont des familles et des emplois et qui doivent occasionnellement s'absenter , ajoute-t-il.

L'autre inquiétude est que des décisions importantes seraient prises par un petit nombre de personnes.

Les citoyens à qui nous avons parlé jugent qu'il est préférable d'avoir plus de représentation et plus d'idées au sein du conseil municipal.

Une citation de :Denis Clément, maire de Cochrane