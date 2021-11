Le CPE Mur-Mûr de Fermont poursuit la grève pour encore plusieurs jours

Le personnel est aussi en grève le 11 et 12 novembre.

La représentante syndicale du CPECentre de la petite enfance Mur-Mûr affiliée à la CSNConfédération des syndicats nationaux , Caroline Parizeau, déplore que la direction du CPECentre de la petite enfance refuse depuis les deux derniers mois de s’assoir à la table de négociation dans le cadre du renouvellement de leur convention collective.

Le personnel du CPECentre de la petite enfance à Fermont souhaite bonifier les clauses de disparité régionale, soit le versement de deux indemnités de voyage de 850 $ et une prime d’éloignement à 2,75 $ de plus l’heure.

Mme Parizeau est d’avis que l’attrait et la rétention des employés sont déjà suffisamment difficiles.

Si on est pour avoir les mêmes avantages que tous les autres CPECentre de la petite enfance , il n’y a plus vraiment d’enjeux alléchants à être ici [à Fermont] quand on regarde les minières à côté , commente-t-elle. On en a déjà perdu beaucoup des éducatrices qui sont parties pour la minière ou pour d’autres endroits que monétairement parlant le salaire était plus alléchant. Elles n’ont pas grand-chose les filles en CPE.

Les éducatrices sont prêtes à se battre, elles sont très solidaires. Elles n’ont pas envie de laisser aller leurs avantages sociaux. Une citation de :Caroline Parizeau, représentante syndicale

La directrice de l’établissement, Emanuelle Garneau-Mignot, n’a pas souhaité commenter les négociations.

Le CPE Mur-Mûr de Fermont accueille 78 enfants.