Les Néo-Brunswickois appuient les grévistes du SCFP selon un sondage

Parmi les personnes sondées, 82 % appuient une augmentation salariale supérieure au coût de la vie, dont 64,5 % disent l’appuyer fortement.

Ceux qui ont déclaré voter pour le Parti progressiste-conservateur appuient cette demande à 59 % alors que les électeurs libéraux appuient la hausse des salaires à 94 %.

Le sondage a été effectué entre le 4 et le 6 novembre auprès d’un échantillon de 1184 Néo-Brunswickois âgés de plus de 18 ans par l'entremise d'un système de réponse vocale interactive à des numéros de téléphone fixe et cellulaire entre le 4 et le 6 novembre, en anglais et en français. La marge d'erreur pour un échantillon de sondage de cette taille est de +/- 2,8 %, 19 fois sur 20.