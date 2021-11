Agression sexuelle : Stéphanie Raymond satisfaite de la peine imposée à André Gagnon

L’ancien adjudant des Forces armées canadiennes André Gagnon a été condamné, mercredi matin au palais de justice de Québec, à six mois d'emprisonnement pour avoir agressé sexuellement Stéphanie Raymond en décembre 2011.

Il sera aussi inscrit au registre des délinquants sexuels pour les dix prochaines années et devra fournir un échantillon d' ADNacide désoxyribonucléique .

L'adjudant André Gagnon en cour martiale à Québec, le 12 août 2014. (archives) Photo : La Presse canadienne / Clément Allard

La juge Réna Émond souligne dans sa décision que l'emprisonnement était la seule peine dissuasive à imposer.

Elle retient, parmi les facteurs aggravants, le lien d’autorité qui existait entre la victime et son agresseur, l’abus de confiance, l’utilisation de la force physique, la succession de gestes de plus en plus intrusifs et graves, malgré les refus de Stéphanie Raymond, la vulnérabilité de la victime et des conséquences lourdes pour elle, ainsi que la durée des procédures devant les tribunaux.

Soulagement

Stéphanie Raymond n'était pas présente lors du prononcé de la peine. Elle avait choisi de se protéger, croyant que son agresseur allait éviter la prison.

Elle affirme avoir été souvent déçue par les tribunaux dans les dix dernières années, mais se dit maintenant soulagée.

J'ai été contente parce que ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Je me préparais au pire. Je ne le réalise pas encore, mais disons que je suis moins envahie par des sentiments négatifs d'injustice maintenant , soutient Stéphanie Raymond.

Stéphanie Raymond (archives) Photo : Radio-Canada / Steve Breton

La procureure de la Couronne, Valérie Lahaie, a souligné le courage de Stéphanie Raymond dans son combat pour faire changer la culture dans les Forces armées canadiennes.

Elle a enfin obtenu justice. Je suis soulagée pour elle. Elle a dénoncé à une époque où ce n'était pas facile, surtout dans sa situation avec les Forces armées canadiennes. Je pense que ça a fait avancer la cause , a mentionné Me Lahaie à la sortie du palais de justice.

10 ans de procédures

L’agression a eu lieu en décembre 2011. Après une fête de Noël entre collègues au Vieux-Duluth de Lévis, André Gagnon et Stéphanie Raymond se sont rendus au Manège militaire du Régiment de la Chaudière.

Il était d’un grade supérieur à sa victime.

L'adjudant a alors commis différents actes sexuels à l'encontre de la jeune femme.

Après avoir plaidé non coupable lors d’un procès en cour martiale, puis comparu devant la Cour d’appel et la Cour suprême, l'accusé a finalement reconnu avoir touché les seins et les organes génitaux de sa victime, en plus d'avoir tenté de la pénétrer, sans avoir obtenu son consentement.

La reconnaissance de culpabilité est survenue le 26 mars dernier, une décennie après les faits, à l’aube du début du procès au palais de justice de Québec.

Stéphanie Raymond en attendant de témoigner le 12 août 2014. Photo : La Presse canadienne / PC/Clément Allard

Dans une lettre lue par son avocate lors des observations sur la peine, Stéphanie Raymond a dit avoir perdu sa carrière, son réseau social et sa réputation. Elle dit encore aujourd’hui souffrir de fatigue chronique, de pertes de mémoire à court terme et de difficultés de concentration.

La Couronne réclamait qu'André Gagnon passe entre 12 et 18 mois derrière les barreaux. La défense estimait plutôt que les gestes méritaient un sursis de sentence, notamment en raison des remords exprimés par l'ex-militaire, de sa reconnaissance de culpabilité et des conséquences qu’il a aussi subies en raison de son geste.

Durant les observations sur la peine, André Gagnon a souligné vivre lui aussi avec les stigmates de la médiatisation et d'avoir vécu, à l'instar de Stéphanie Raymond, des difficultés familiales. Il a présenté ses excuses à sa victime.

La juge a pris en compte les remords exprimés par l'agresseur, les qualifiant de sincères. Elle souligne aussi la bonne conduite d’André Gagnon au cours des 10 dernières années et le risque de récidive qu’elle estime faible.

Elle souligne par contre dans sa décision que l’écoulement du temps n’atténue en rien la gravité de l’infraction commise par André Gagnon .

Réna Émond qualifie également les agressions sexuelles de fléaux de toutes formes, moralement blâmables .

Médiatisation normale

Pour ce qui est de la médiatisation importante de l'affaire, la magistrate ne la considère pas comme un facteur atténuant pour M. Gagnon puisque, selon elle, il n’a pas fait l’objet de publicité abusive ou mensongère.

La couverture médiatique était normale, étant donné la hauteur du statut de l’ancien militaire, de la gravité de son geste et de la multiplication des démarches judiciaires , a dit la juge.

Les avocats d’André Gagnon ont demandé que leur client ne soit pas promené dans les corridors du palais de justice avant d'être conduit en détention, soulignant qu’il y aurait un cirque médiatique non nécessaire .

Depuis le début de la pandémie, il y a moins de personnel au palais de justice de Québec, ce qui a pour conséquence que plusieurs détenus doivent passer dans les corridors à la vue de tous.

Dans le cas d'André Gagnon, il n'a pas eu à se rendre aux cellules en passant dans les secteurs publics de l'immeuble.