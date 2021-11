Délai de grâce pour la vaccination des enfants de 12 ans dans Windsor-Essex

En point de presse mercredi, le médecin hygiéniste par intérim de la région a indiqué que ces jeunes auront un délai de grâce de trois mois pour être entièrement vaccinés contre la COVID-19.

Le Dr Shanker Nesathurai a précisé que la lettre d'instructions entrée en vigueur le 1er octobre au sujet de l'obligation vaccinale des personnes de 12 ans et plus pour l'utilisation des installations sportives intérieures dans Windsor et le comté d'Essex a été modifiée en conséquence.

Selon les règles actuelles d'admissibilité à la vaccination, les enfants qui vont avoir 12 ans cette année peuvent être vaccinés.

Chiffres du jour : 30 nouveaux cas

190 cas actifs, dont 111 liés à des variants

11 hospitalisations

17 éclosions, dont 7 sur des lieux de travail et 5 dans des écoles

82,2 % des résidents admissibles sont entièrement vaccinés

Ailleurs dans le Sud-Ouest

La santé publique de Sarnia-Lambton enregistre 4 nouveaux cas; 4250 personnes ont contracté la COVID-19 dans la région depuis le début de la pandémie et 43 cas sont toujours actifs. Il y a également quatre éclosions, dont une à l'hôpital Bluewater Health de Sarnia.

Dans Chatham-Kent, 5 nouvelles infections ont été enregistrées mercredi, portant le total à 2812 cas depuis le début de la pandémie; 46 cas sont actifs sur le territoire et 2 éclosions sont toujours en cours.