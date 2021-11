COVID-19 : 454 cas et 9 décès de plus en Ontario

Santé publique Ontario confirme 454 nouveaux cas de coronavirus et 9 décès de plus mercredi.

C'est 20 % plus de nouvelles infections que mercredi dernier.

Près de 55 % des nouvelles infections touchent des individus qui ne sont pas pleinement vaccinés ou dont le statut vaccinal est inconnu.

Il y a 43 nouveaux cas à Ottawa, 42 à Toronto, 38 dans la région de Simcoe Muskoka, 34 dans la région de York, 33 dans la région de Peel, 29 dans la région de Sudbury, 26 dans la région de Niagara, 24 dans la région du Sud-Ouest et 23 dans la région de Windsor-Essex.

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario au cours de la dernière semaine est de 503, comparativement à 379 il y a une semaine. C'est la première fois en près d'un mois que cette moyenne dépasse les 500.

Les experts du Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19, qui ont conseillé le gouvernement Ford durant la pandémie, affirment que la quatrième vague est de retour dans la province.

Toutefois, la ministre de la Santé, Christine Elliott, a indiqué mardi que le gouvernement n'envisageait pas pour l'instant d'imposer de nouvelles mesures sanitaires dans l'ensemble de la province, expliquant qu'une hausse des cas était prévue compte tenu du fait que les Ontariens passent plus de temps à l'intérieur en raison du refroidissement des températures.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À Sudbury, les autorités de santé publique locales ont remis en place mercredi des restrictions quant au nombre maximal de personnes dans les restaurants, les bars et les salles de spectacles.

Hospitalisations

Malgré la hausse des infections, le nombre d'hospitalisations demeure stable pour l'instant en Ontario.

Il y a 243 hospitalisations mercredi, soit une de moins que la veille.

Nombre de patients aux soins intensifs : 136 (+2)

Nombre de patients sous respirateur : 74 (-4)

Il y a 414 nouvelles guérisons.

Le nombre de cas actifs augmente jusqu'à 4053 (+31).

Vaccination

Près de 15 300 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées mardi en Ontario.

À l'heure actuelle, 88,5 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose, alors 85,2 % ont eu deux doses.

Après les bureaux de santé publique de Sudbury et de Waterloo, notamment, celui de Kingston rappelle à ses résidents de se faire vacciner étant donné la résurgence des cas et le variant Delta. C'est simple et efficace et ça aide à prévenir la propagation de la maladie , dit le médecin hygiéniste de la région de Kingston, le Dr Piotr Oglaza.

Il demande aussi aux résidents d'éviter les rassemblements à l'intérieur, de continuer à porter le masque et de s'isoler à la maison et de subir un test de dépistage s'ils ressentent des symptômes.

Cas dans les écoles

Il y a 119 infections supplémentaires en milieu scolaire, y compris 102 cas touchant des élèves.

À l'heure actuelle, 497 écoles ont un cas déclaré de COVID-19, soit près de 10,3 % des établissements élémentaires et secondaires de la province.

Deux écoles sont fermées présentement en raison d'éclosions.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Dépistage

Près de 33 400 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures dans la province.

Le taux de positivité des tests est de 1,8 %.

Depuis le début de la pandémie, l'Ontario a recensé 604 606 cas de COVID-19 et 9912 décès.