En septembre, j’ai reçu mes deux nouvelles poubelles, verte et noire, pour trier les ordures ménagères. Je me réjouis des débuts de cette initiative censée mettre les habitants d'Edmonton à contribution pour détourner 90 % des ordures ménagères des sites d’enfouissement d’ici 25 ans.

J’avais suivi distraitement en 2019 la décision municipale à cet effet. La distribution des poubelles, cet été, a fortement attiré mon attention.

J’avais hâte de voir dans ma cour arrière ces contenants à roues qui me paraissaient à la fois splendides, pratiques et faciles à traîner.

Après un début tâtonnant qui m’a valu un avertissement du service de collecte, la discipline de ce nouveau système est entrée dans ma routine.

Le calendrier de la Ville m’oriente sur le jour de la collecte et pour déterminer si je dois sortir deux ou trois types de contenants d'ordures.

Tout cela me semble maintenant tellement facile et je n’ai plus l’impression de devoir encombrer ma cour arrière d’une multitude de sacs où des déchets étaient souvent mélangés pêle-mêle.

Le petit contenant vert destiné aux déchets organiques - comme les restes de nourriture et les sacs compostables - est installé à côté de l’évier dans la cuisine familiale. Chaque fois qu'il se remplit, je cours en vider le contenu dans la grande poubelle verte qui attend dehors.

Les matières recyclables vont dans des sacs plastiques bleus que j’ai achetés moi-même et que la Ville ramasse chaque semaine, comme le contenu de la poubelle verte.

Je mets le reste des ordures dans la grande poubelle noire, qui est vidée toutes les deux semaines.

La Ville a prévu d'étendre son système aux immeubles à logements multiples. Elle compte aussi utiliser des caméras et des lecteurs d’identification par radiofréquence pour suivre les collectes. J’espère que cela se fera sans compromettre nos vies privées.

Mis à part ce bémol, la nouvelle stratégie municipale de collecte me semble être bien partie.

Elle fonctionne en tout cas bien mieux que le système qu’elle remplace et que j’ai utilisé pendant plus de 15 ans. Je crois que je ne suis pas le seul à le penser.

Jouir d’un système simple, voir ma cour dégagée et avoir, plus qu’avant, le sentiment de participer à un effort environnemental collectif : tout cela représente d’énormes gains à mes yeux.