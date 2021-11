Un sommet Canada, États-Unis, Mexique la semaine prochaine à Washington

Le président américain Joe Biden a convié le premier ministre Justin Trudeau et le président mexicain Andrés Manuel López Obrador à une rencontre à la Maison-Blanche le 18 novembre, notamment pour discuter de sécurité sanitaire, de climat et d’une sortie de la pandémie.

Il s’agira du premier Sommet des leaders nord-américains (NALS) depuis 2016, soit l’année où Donald Trump était devenu président.

Dans un communiqué publié mercredi, la Maison-Blanche explique qu’elle compte profiter de ce sommet pour resserrer les liens entre les trois pays, notamment pour faire progresser la sécurité sanitaire, la compétitivité et la croissance équitable, pour inclure le changement climatique et une vision régionale de la migration .

Selon l’administration Biden, il est essentiel pour le Canada, le Mexique et les États-Unis, qui partagent l’une des plus vastes zones de libre-échange du monde, de bâtir un leadership commun pour répondre aux défis de notre époque et faire en sorte que l'Amérique du Nord demeure la région la plus compétitive et la plus dynamique du monde .

Selon le cabinet du premier ministre canadien Justin Trudeau, cette rencontre constituera une suite à l’important travail accompli durant le Sommet du G20 et la 26e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) en vue de renforcer les chaînes d’approvisionnement, de maintenir croissance et la capacité concurrentielle de notre économie et de protéger notre environnement .

Nos pays sont déterminés à offrir un avenir meilleur à nos populations. Nous comptons notamment créer plus d’emplois pour la classe moyenne, bâtir une économie plus propre, lutter contre les changements climatiques, la migration, et finir le combat contre la COVID-19. Une citation de :Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Il pourrait aussi être question, au cours des entretiens à venir, des barrières sanitaires, notamment celle du Canada qui exige toujours la présentation d'un test négatif de COVID-19 à ses frontières, une mesure jugée inutile par nombre d'Américains et de plus en plus de Canadiens adéquatement vaccinés qui désirent circuler librement entre les deux pays.

En termes de relations commerciales, plusieurs sujets devraient aussi être abordés par Ottawa notamment le crédit d'impôt de 12 500 $ que compte verser l'administration Biden à tous les acheteurs de véhicules électriques neufs fabriqués aux États-Unis qui est perçu comme un avantage injuste consenti aux grands constructeurs automobiles américains.

Les différents historiques sur le commerce du bois d'oeuvre et des produits laitiers entre les deux pays seront aussi fort probablement à l'ordre du jour des discussions, tout comme le Buy American Act qui constitue une barrière commerciale notable pour le Canada.

En vertu du Buy American Act de 1933, tous les biens achetés par les organismes gouvernementaux fédéraux des États‑Unis (articles, matériaux ou fournitures) dont la valeur est supérieure à 10 000 $US doivent être fabriqués aux États‑Unis. Pour être considérés comme étant produits aux États‑Unis, les biens doivent être fabriqués aux États‑Unis et au moins 50 % du coût de leurs composants doivent provenir des États‑Unis , peut-on lire sur le site du gouvernement fédéral.

Plus de 2,5 milliards de dollars de marchandises traversent chaque jour la frontière entre le Canada et les États-Unis. Le commerce entre le Canada et le Mexique se chiffrait quant à lui à 36 milliards de dollars en 2020.

Le dernier Sommet des leaders nord-américains avait eu lieu à Ottawa, en juin 2016. La rencontre avait réuni à l’époque l’ex-président des États-Unis, Barak Obama, Justin Trudeau ainsi que l’ex-président mexicain Enrique Peña Nieto.

Il n’y a pas eu de sommet des leaders depuis, car le président Donald Trump n’affectionnait pas particulièrement ce genre de rencontre de coopération avec ses voisins.

Il n’a d’ailleurs jamais fait aucun voyage officiel au Mexique, mais un seul au Canada, soit lors du Sommet du G7 à La Malbaie, en 2018.

Les trois pays n'avaient cependant pas coupé les ponts sous la présidence de Donald Trump, bien au contraire. À la demande des États-Unis, ils avaient notamment renégocié le traité de libre-échange (ALENA) qui les liait depuis 25 ans pour accoucher en juillet 2020 de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).