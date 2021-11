Un bâtiment sur un site ayant abrité le corps de Louis Riel pourrait être démoli

Le conseil municipal de Regina vote, mercredi après-midi, sur la possible démolition de l’édifice Burns Hanley, construit sur le site où a brièvement été conservé le corps de Louis Riel après sa mort.

L'adminitration municipale avait recommandé d’approuver la demande de démolition du bâtiment, mais lors d’une réunion, en octobre dernier, la commission d’urbanisme de Regina a voté contre cette recommandation.

La commission a plutôt proposé au conseil municipal de demander au propriétaire, l'entreprise Harvard Developments, d’effectuer les travaux de rénovation nécessaires pour stabiliser le bâtiment.

L'édifice Burns Hanley, qui est classé au patrimoine municipal, a été construit en 1912 sur le terrain auparavant occupé par l’église catholique St. Mary. C'est dans cette église que le corps du chef métis Louis Riel a été conservé avant d'être transporté à Winnipeg où il repose dans le cimetière de la Cathédrale de Saint-Boniface. Louis Riel a été exécuté le 16 novembre 1885.

Un bâtiment en piètre état

Comme il s’agit d’un bâtiment patrimonial, le propriétaire doit recevoir l’autorisation de la Ville pour le démolir. Harvard Developments a demandé un permis de démolition en juillet 2021, évoquant la détérioration du bâtiment.

Sa demande de démolition ne comportait aucun plan de réaménagement, comme l'exige le règlement municipal. Harvard Developments a simplement indiqué avoir comme plan initial d'utiliser le sous-sol du bâtiment et d'acquérir des propriétés voisines pour développer un immeuble à usages multiples.

En 2019, JCK Engineering avait déposé un rapport d'inspection selon lequel le bâtiment avait subi des dégâts d’eau répétitifs dus au toit endommagé et à la tuyauterie brisée. Ce rapport recommandait des réparations s’élevant à environ 200 000 $ pour stabiliser l’état du bâtiment.

Deux ans plus tard, JCK Engineering a de nouveau inspecté l’édifice. Comme aucune des réparations recommandées n’avaient été effectuées, il faudrait maintenant injecter plus de 4,5 millions de dollars pour réhabiliter le bâtiment.

Les travaux toucheraient la structure et les murs, ainsi que le retrait des débris et des matières dangereuses.

Des préoccupations

Heritage Regina et la Direction de la conservation du patrimoine au ministère des Parcs, de la Culture et des Sports de la Saskatchewan se disent préoccupées par la détérioration du bâtiment et par les raisons pour lesquelles les réparations n’ont pas été faites à la suite du rapport de 2019.

Dans une lettre envoyée aux membres du conseil municipal, Heritage Regina estime que le bâtiment Burns Hanley est victime de démolition par négligence .

Les deux organisations soulignent que la Ville aurait pu utiliser ses pouvoirs en lien avec la Loi sur les biens patrimoniaux pour faire respecter l’entretien de l’édifice.

Selon certains membres du personnel de la Ville, permettre la démolition de cet édifice pourrait envoyer un message contradictoire sur la négligence et la détérioration d'autres batiments désignés.

Le sort de l’édifice Burns Hanley sera scellé mercredi après-midi, lors d’un vote du conseil municipal. Des représentants de Heritage Regina et de Harvard Developments effectueront des présentations devant les conseillers.