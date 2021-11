L’ancien propriétaire du Zoo de Saint-Édouard plaide coupable

Dans le procès de l'ancien propriétaire du Zoo de Saint-Édouard, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) retire les accusations criminelles contre Normand Trahan en échange d’une reconnaissance de culpabilité pour quatre constats d’infraction en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal.

Ce dénouement met fin au processus judiciaire entamé il y a deux ans et demi, à la suite de l’enquête de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de Montréal.

Je vous dirais que M. Trahan est soulagé et bien heureux de passer à autre chose et de pouvoir envisager une retraite paisible , a annoncé son avocat, Me Michel Lebrun, à la sortie de l’audience au palais de justice de Trois-Rivières mercredi matin.

De gauche à droite : Normand Trahan, ancien propriétaire du Zoo de Saint-Édouard, accompagné de sa conjointe, Jocelyne Cyr, de Me Janie Thibault et de Me Michel Lebrun Photo : Radio-Canada / Amélie Desmarais

Une ordonnance interdisant à Normand Trahan de posséder plus de cinq animaux pendant cinq ans a été rendue par la Cour du Québec. L’ancien propriétaire du Zoo de Saint-Édouard renonce ainsi à récupérer les quelque 200 animaux saisis en 2019.

Ils ont été placés de manière définitive dans de nouveaux lieux de garde qualifiés, précise la SPCASociété pour la prévention de la cruauté envers les animaux Montréal. Ils reçoivent tous les soins spécialisés dont ils ont besoin.

Normand Trahan a payé 6780 $ en amendes en lien avec ces quatre infractions pour lesquelles il plaide coupable en vertu, entre autres, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et du règlement sur les animaux en captivité.

Constats d’infraction Constats d’infraction Infractions Montant payé Le propriétaire d’un animal blessé ou malade ne s’est pas assuré que celui-ci reçoive les soins de santé requis 1233 $ Le propriétaire d’un animal ne s’est pas assuré que son bien être ou sa sécurité ne soit pas compromise 3750 $ Le propriétaire d’un animal l’a gardé dans une installation de garde n’offrant pas des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce 1233 $ Le propriétaire d’un animal n’a pas maintenu les installations de garde et le bâtiment où elle se trouve dans un bon état de salubrité 564 $

M. Trahan reconnaît avoir éprouvé des difficultés à s’adapter à l’évolution de la réglementation en vigueur dans le contexte où il comptait vendre son entreprise et prendre sa retraite.

Je tiens à mentionner que les animaux étaient bien traités, les animaux... il n’y avait pas de problème au niveau de l’état de ces animaux-là lorsque la perquisition a eu lieu. Ils étaient en bonne santé. Par contre, la réglementation imposait de nouvelles obligations avec lesquelles M. Trahan reconnaît qu’il a eu de la difficulté à s’adapter , a indiqué Me Lebrun.

Par ailleurs, une restitution des armes à feu qui avaient été saisies parce qu’elles auraient mal été entreposées par Normand Trahan a été ordonnée. L’accusation est tombée.

Dans un communiqué diffusé vendredi par la défense, on indique que M. Trahan a toujours aimé et traité de son mieux les animaux dont il a eu la garde pendant les 30 années où il a géré le zoo.

En 2019, plus de 200 animaux avaient été retirés du Zoo de Saint-Édouard, dont des lions, des tigres, des zèbres, des ours, des loups, des kangourous et des primates lors d'une opération menée par la SPCASociété pour la prévention de la cruauté envers les animaux .

L’ancien propriétaire du Zoo, Normand Trahan, avait été accusé de cruauté et de négligence envers les animaux. Selon la SPCASociété pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal, c’était la première fois au Canada qu’un propriétaire de zoo faisait l’objet d’accusations criminelles en la matière.

La SPCASociété pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal avait fait cette perquisition en soutenant que les conditions de garde des animaux étaient inadéquates. Les bêtes n’avaient pas accès à de la nourriture ou de l’eau et les installations étaient délabrées. Certains animaux semblaient avoir besoin de soins vétérinaires.

En mars dernier, Normand Trahan s’était adressé à la Cour supérieure pour obtenir l’arrêt des procédures judiciaires le visant. L’accusé prétendait que ses droits fondamentaux avaient été bafoués au cours de l’enquête de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal, de même que lors de son arrestation.