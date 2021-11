Claude Villeneuve devient chef de l’opposition officielle à Québec

L’ancien rédacteur de discours de Pauline Marois et ex-chroniqueur au Journal de Québec sera donc le vis-à-vis du nouveau maire Bruno Marchand au conseil municipal.

Nous allons continuer de siéger à 10, notre équipe va rester unie pour former l'opposition. J'ai été désigné comme étant le porte-parole ce cette équipe là, mais chacun de nos membres sera porteur de dossier , a déclaré Claude Villeneuve dans un point de presse devant l'hôtel de ville mercredi matin.

On a entendu le message de main tendue de M. Marchand. Nous notre intention, c'est que la ville de Québec aille bien, que le conseil fonctionne et que notre ville continue de prospérer. Une citation de :Claude Villeneuve, chef de l'opposition à l'hôtel de ville de Québec

Maire minoritaire

Au terme d’une élection serrée et riche en rebondissements, dix candidats d'Équipe Marie Josée Savard ont été élus dimanche. Minoritaire, le nouveau maire, Bruno Marchand, devra donc composer avec une opposition forte à qui il a déjà tendu la main.

Les citoyens de Québec ont également élu dimanche six conseillers de Québec forte et fière (QFF), quatre conseillers de Québec 21 et une conseillère de Transition Québec. Bruno Marchand a déjà signifié qu'il n'écarte pas l'idée que des élus d'autres partis que QFFQuébec forte et fière se retrouvent dans son futur comité exécutif.

Aux yeux de Claude Villeneuve, il est évident qu'il devra y avoir un certain partage des responsabilités dans les différentes instances de la Ville de Québec. Il est toutefois trop tôt pour spéculer à savoir si des élus de l'opposition se retrouveront au comité exécutif.

Ça se peut que ce soit différent des modèles qu'on a connus par le passé. Le chroniqueur va parler encore une fois, mais c'est intéressant ce qu'on va vivre à l'hôtel de ville au cours des prochains mois, des prochaines années. Une citation de :Claude Villeneuve, chef de l'opposition à l'hôtel de ville de Québec

Le chef de l'opposition note que son équipe est la seule formation politique à avoir fait élire des conseillers dans chacun des arrondissements de Québec.

Bien que le programme de Québec forte et fière présente de nombreuses similitudes avec celui d'Équipe Marie-Josée Savard, Claude Villeneuve entend s'assurer que le nouveau maire tienne les engagements pris pendant la campagne électorale. On va s'assurer que ses promesses aient des suites.

Des discussions doivent avoir lieu dans les prochaines heures et le prochain jour avec l'équipe du maire élu. Bruno Marchand a d'ailleurs félicité le nouveau chef de l'opposition sur les réseaux sociaux.

Jackie Smith, cheffe de Transition Québec et conseillère de Limoilou, a elle aussi souhaité la bienvenue à Claude Villeneuve dans son nouveau rôle. J’entends collaborer avec lui pour une ville plus juste et plus verte à l’hôtel de ville de Québec , a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Changement de nom

Équipe Marie-Josée Savard changera également de nom puisque la candidate a terminée deuxième à la mairie sans avoir de colistier. Elle ne siégera donc pas au conseil municipal.

Ça s'appellera pas Équipe Villeneuve. Ce sera pas ça je peux vous le dire tout de suite , a lancé le chef de l'opposition en esquissant un sourire.

Quant à Marie-Josée Savard, elle n'a pas pris la parole en public depuis dimanche soir. Sur les réseaux sociaux, elle a octroyé sa confiance au nouveau chef de l'opposition tout en remerciant tous les candidats de son équipe.