Le port du masque prolongé indéfiniment à Edmonton

Le règlement n'était pas loin d'expirer, puisqu'Edmonton approchait le seuil des 10 jours consécutifs ayant enregistré moins de 100 cas actifs pour 100 000 personnes

Le directeur municipal, André Corbould, affirme que la capitale albertaine a enregistré cinq jours consécutifs en dessous de ce seuil. Le seuil avait été fixé par le conseil municipal en septembre dernier, tout comme la date d'expiration du 31 décembre 2021.

M. Corbould pense que la révision du règlement offre une certaine sécurité.

Je pense que le conseil municipal a pris une décision très prudente pour maintenir la sécurité publique à Edmonton.

Les conseillers se sont aussi mis d’accord pour discuter de nouvelles conditions en décembre.

Le gouvernement provincial impose déjà le port du masque à l'échelle de la province dans les lieux publics intérieurs, mais rien n’indique jusqu’à quel moment cela sera le cas.

Des seuils plus sévères à venir?

Le conseiller municipal Andrew Knack souhaiterait que la Ville vise des conditions plus strictes lors des discussions du mois prochain.

Il propose que le conseil municipal considère la possibilité d’annuler le règlement lorsque le taux de cas actifs sera inférieur à 100 pour 100 000 personnes pendant 28 jours consécutifs, ce que fait déjà la Ville de Calgary.

Sa motion stipule que la Ville pourrait lever le règlement deux semaines après que 80 % des 5 à 11 ans auront été entièrement vaccinés.

M. Knack affirme que la Ville devrait avoir des seuils en place, plutôt que de suivre les mesures de la province. L’une de mes frustrations dans la dernière année et demie, c'est que j’ai senti que j'avais été mis à l’écart par la province dans de nombreuses discussions sur leur gestion de la pandémie.

Inquiétudes constantes

Les conseillers municipaux ont discuté de leurs options lors d’une réunion du comité consultatif d’urgence (EAC) mardi, la première du genre pour le maire et le conseil municipal nouvellement élus.

Ce comité se réunit régulièrement depuis le début de la pandémie pour faire le point sur la réponse de la Ville face à la situation sanitaire.

Michael Janz, qui représente Papastew, affirme que les Edmontoniens devraient continuer à porter le masque, en particulier parce que les enfants de moins de 12 ans n’ont toujours pas commencé à être vaccinés.

Tous les jours, en me rendant à la garderie, je me demande si c’est le moment où nous allons attraper le variant Delta. Et c’est certainement un stress constamment présent pour de nombreux parents.

La conseillère municipale du quartier Arirniq, Erin Rutherford, explique qu'elle a hésité à soutenir davantage de seuils qui envoient le message que le règlement sera levé une fois que la Ville aura atteint l’objectif.

Je pense que le fait de créer de faux espoirs pour les gens est tout aussi grave que de ne créer aucun espoir.

André Corbould propose de son côté que l’administration municipale donne régulièrement des mises à jour au conseil municipal.

Je crois que les Edmontoniens comprennent que nous devons être souples. Et la chose la plus claire, la plus simple, c'est de nous demander de revenir fréquemment.

La Ville avait introduit son règlement sur les masques pour la première fois en août 2020, avant que le gouvernement albertain ne les rende obligatoires à travers la province.

Avec les informations de Natasha Riebe