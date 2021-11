Le gouvernement du Québec a annoncé mardi que les citoyens de 70 ans et plus qui ne vivent ni dans un CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée ni dans une résidence privée pour aînés pourront se prévaloir de cette dose de rappel. La décision a été prise à la suite d’une recommandation du Comité sur l’immunisation du Québec basée sur la diminution de l'efficacité vaccinale pour cette tranche d'âge. Cette troisième dose n’est pas obligatoire, mais conseillée par la santé publique.

Un intervalle d’au moins six mois depuis l’administration de la dernière dose doit cependant être respecté.

Les aînés ciblés par cette nouvelle mesure pourront prendre rendez-vous via le site web Clic santé dès la semaine prochaine, selon le calendrier prévu par Québec. La prise de rendez-vous peut aussi être effectuée par téléphone. La vaccination se fera dans les centres déjà désignés à cet effet.

AstraZeneca

De plus, à compter du 25 novembre, les Québécois qui ont reçu deux doses du vaccin d’AstraZeneca pourront recevoir une dose de vaccin à ARN messager, soit celui de Pfizer ou de Moderna, afin de compléter leur couverture vaccinale.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) estime que 4457 personnes sont dans cette situation et sont donc admissibles à cette dose supplémentaire.

Avec les informations de Roby St-Gelais