Le projet d’autoroute 413 de Doug Ford ne laisse personne indifférent

Le comptable Balkiran Dhillon calcule que la nouvelle autoroute 413 au nord de Toronto lui permettrait d'arriver et de rentrer du travail 15 à 20 minutes plus rapidement chaque jour. Mais à quel prix pour l'environnement, protestent les critiques.

Le gouvernement Ford a promis de financer le projet dans l'énoncé économique présenté plus tôt ce mois-ci, à l'approche des élections provinciales prévues en juin 2022.

Le premier ministre Doug Ford voit dans de tels projets d'infrastructures une façon de réduire la congestion routière et de créer des emplois. La province n'a pas chiffré le coût de la nouvelle autoroute, mais fait miroiter un trajet raccourci de jusqu'à 30 minutes.

M. Dhillon, qui habite à Caledon, mais qui travaille à Brampton, s'en réjouit. Il espère ainsi pouvoir passer plus de temps avec sa famille.

Présentement, je dois emprunter une série de routes, qui sont de plus en congestionnées chaque jour. Une citation de :Balkiran Dhillon, conducteur en faveur du projet

Il ajoute que Brampton dépend du projet d'autoroute pour sa croissance démographique et économique, entre autres pour que les camions puissent desservir rapidement ses entrepôts.

Divya Arora pense, au contraire, que la construction de l'A-413 prolongerait ses déplacements, parce qu'elle utilise actuellement l'autoroute 410 qui serait reliée à la nouvelle autoroute et risquerait ainsi d'être plus congestionnée, dit-elle.

La nouvelle autoroute 413 traverserait une zone agricole. Photo : CBC/Grant Linton

La jeune femme qui fait partie du Conseil climatique communautaire de la région de Peel est préoccupée également par l'impact du projet sur la ceinture de verdure et la perte de terres agricoles.

Il y beaucoup de désinformation. On entend dire que cette autoroute va régler le problème de congestion, mais les autoroutes ne sont pas des solutions à la congestion, elles accroissent la demande. Une citation de :Divya Arora, résidente qui s'oppose au projet

Tout comme nombre d'environnementalistes, elle craint que la nouvelle autoroute n'attire plus d'automobilistes et devienne éventuellement congestionnée elle aussi.

Divya Arora fait partie d'un groupe environnemental pour jeunes qui s'oppose au projet d'autoroute 413. Photo : CBC/Grant Linton

D'autres solutions?

Mme Arora pense qu'il faut plutôt investir dans le transport en commun et les véhicules électriques.

Le résident Alexander Adams dit qu'un grand boulevard, un projet approuvé par le conseil municipal de Brampton en 2020, serait préférable à une autoroute.

Il y aurait deux fois plus de maisons et ça créerait deux fois plus d'emplois , dit-il.

M. Adams ajoute que ça permettrait de construire des maisons en rangée et des appartements, qui sont plus abordables que des résidences unifamiliales.

Tout comme Mme Arora, il pense que pour réduire la congestion, les camions pourraient utiliser l'autoroute à péage 407 à la place, avec un tarif réduit.

Sylvia Menezes, qui siège au comité consultatif sur le transport en commun à Brampton, note que l'A-413 fait déjà partie de nombreux plans de croissance municipaux et régionaux.

En d'autres mots, il faudra, selon elle, investir dans le transport en commun et accroître la densité dans le corridor à la frontière entre Caledon et Brampton, si l'autoroute n'est pas construite, pour éviter que des artères comme Mayfield Road ne soient congestionnées en permanence à l'avenir.

Avec des renseignements fournis par CBC News