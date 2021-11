La Pologne évoque de nombreuses tentatives d’intrusions à la frontière avec le Bélarus

Des centaines de migrants étaient toujours massés mercredi matin dans des campements de fortune au Bélarus près des barbelés marquant la frontière avec la Pologne, où sévissent des températures glaciales, et les autorités polonaises ont signalé de nouvelles tentatives d'intrusion pendant la nuit.

La nuit n'a pas été calme. En fait, il y a eu de nombreuses tentatives pour franchir la frontière polonaise. De ce que j'ai entendu [...], tous ceux qui ont tenté de traverser ont été empêchés de le faire , a déclaré mercredi le ministre polonais de la Défense Mariusz Blaszczak à la radio publique PR1, en précisant que 15 000 soldats étaient désormais déployés le long de la frontière, contre 12 000 auparavant.

La garde-frontière polonaise a précisé à Reuters avoir recensé 599 tentatives de traversée illégale de la frontière au cours de la journée de mardi, évoquant 9 interpellations et 48 renvois du côté bélarusse.

Pendant la nuit de mardi à mercredi, deux autres groupes de migrants ont été repoussés en deux endroits distincts de la frontière, l'un comptant environ 200 personnes et l'autre composé d'une vingtaine de migrants, selon une porte-parole.

La Pologne et l'Union européenne (UE) accusent depuis plusieurs mois le Bélarus d'encourager l'entrée illégale d'étrangers en Pologne et d'autres pays via son territoire, en réponse aux sanctions que Bruxelles lui a imposées pour violations des droits de l'homme.

Ces sanctions visaient notamment à condamner la sévère répression des manifestations ayant suivi la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko en août 2020.

Un ambulancier polonais vient en aide à une femme âgée qui fait partie de la famille kurde vivant depuis 20 jours dans la forêt près de la frontière polonaise. Toute la famille devait finalement être transportée vers Narewka, en Pologne. Photo : Getty Images / AFP/WOJTEK RADWANSKI

Guerre hybride

Ces derniers jours, des milliers de migrants se sont massés à la frontière bélarusso-polonaise, et l' UEUnion européenne , qui refuse de céder au chantage de Minsk, menace d'imposer de nouvelles sanctions au Bélarus en réponse à cette guerre hybride qu'elle a déclenchée.

Trois diplomates européens ont déclaré mardi à Reuters que des sanctions visant 30 individus et entités bélarusses, dont le ministre des Affaires étrangères Vladimir Makeï et la compagnie aérienne Belavia, pourraient être approuvées dès la semaine prochaine.

M. Loukachenko [...] exploite sans aucun scrupule des demandeurs d'asile, pris en otages de ses jeux de pouvoir cyniques [...] Mais l'Union européenne ne cédera pas à ce chantage , a souligné mercredi sur Twitter Heiko Maas, qui assure l'intérim au ministère allemand des Affaires étrangères.

La chancelière Angela Merkel a déclaré au président russe Vladimir Poutine, lors d'un entretien téléphonique, qu'elle jugeait inhumaine et inacceptable l'instrumentalisation des migrants par le Bélarus, a déclaré son porte-parole.

Cette famille kurde irakienne de 16 personnes réparties sur trois générations vit dans la forêt au Bélarus depuis 20 jours. Ils disent avoir été repoussés huit fois vers le Bélarus par des agents polonais, et battus par des soldats du Bélarus. Parmi le groupe se trouvent sept mineurs, dont un bambin de 5 mois. Photo : Getty Images / AFP/WOJTEK RADWANSKI

De son côté, Alexandre Loukachenko – soutenu par la Russie – dément toute instrumentalisation de la crise migratoire et impute à l'Europe et aux États-Unis la responsabilité de la détresse des centaines de personnes bloquées à la frontière.

Le porte-parole du Kremlin a abondé dans ce sens mercredi, estimant que l'Europe manquait à ses propres valeurs humanistes et tentait d' étrangler le Bélarus avec la fermeture d'une partie de ses frontières.

La Russie a par ailleurs envoyé deux bombardiers stratégiques survoler le Bélarus mercredi, selon l'agence de presse russe RIA, qui cite le ministre de la Défense Sergueï Choïgou.

Certains migrants se sont plaints d'être continuellement renvoyés de part et d'autre de la frontière par les gardes polonais et bélarusses, étant ainsi exposés au manque d'eau et de nourriture, notamment.

Mais la Pologne assure agir conformément au droit international, même si certaines ONG Organisation non gouvernementale humanitaires ont accusé les autorités polonaises d'enfreindre le droit d'asile en renvoyant les migrants sur le territoire bélarusse sans examiner leurs demandes d'asile.