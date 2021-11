VIA Rail augmente la fréquence de ses services dans les Maritimes

L'entreprise avait cessé d’offrir le service au début de la pandémie, en mars 2020. Elle a recommencé à offrir à la mi-août un seul trajet par semaine entre Halifax et Montréal. Elle annonce maintenant l’ajout d’un second trajet par semaine selon l’horaire suivant :

un train circulera de Montréal à Halifax le mercredi et le dimanche à compter du 8 décembre;

un train circulera de Halifax à Montréal le dimanche et le mercredi à compter du 12 décembre.

L'augmentation de l’offre de transport réjouit le président de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB), Yvon Godin.

Tout le transport interrégional est très, très important. Donc, pour nous autres, c’est primordial. On a besoin de ces services-là pour être capables de se déplacer. [...] Là, la fréquence augmente et on salue cette initiative-là. Et on nous dit qu’au mois de juin on va revenir à une fréquence régulière comme on avait avant la COVID-19. On salue ça. On est heureux de cette démarche-là , souligne Yvon Godin durant une entrevue accordée à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Quant à l’avenir du train l’Océan, Yvon Godin est optimiste à condition que chaque intervenant y mette du sien.

Il y a des facteurs qui vont faire en sorte que ça pourrait aller de mieux en mieux. [...] Il faut que les gens l’utilisent. Mais, d’un autre côté, si on veut que les gens l’utilisent, il faut que les services offerts soient de grande qualité, c’est-à-dire que ça ne devrait pas nous prendre trop d’heures pour nous rendre de tel endroit à tel endroit, et la [justesse] des prix. Je pense que le confort est assez bien. Tous ces facteurs-là font en sorte que si on peut augmenter l’achalandage, il y aura des raisons un peu plus efficaces pour maintenir ce service-là et même peut-être l’améliorer un jour , explique Yvon Godin.

Mesures sanitaires pour les voyageurs

VIA Rail rappelle que toutes les personnes admissibles à la vaccination contre la COVID-19 doivent avoir reçu deux doses pour voyager à bord de ses trains.

Les voyageurs qui ne sont pas encore adéquatement vaccinés peuvent toujours présenter, mais seulement jusqu’au 30 novembre, une preuve de test moléculaire de dépistage de la COVID-19 valide effectué dans les 72 heures avant l’heure de départ prévue.

Le port du masque est exigé en tout temps dans les gares et les trains de VIA Rail. Les passagers qui n’en portent pas devront descendre du train ou ils se verront refuser l’accès à bord.

Avec les informations de l'émission La matinale, d'ICI Acadie