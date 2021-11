Offensive pour la promotion de l’achat local à Sherbrooke

Cette campagne, qui en est à sa quatrième année, vise à promouvoir l'achat local.

On sent l'engouement des consommateurs à soutenir des entreprises d'ici. On sent la volonté des entreprises d'accueillir et de servir de façon différente leur clientèle , signale le directeur à l'attraction, dynamisation et à l'analyse stratégique à Entreprendre Sherbrooke, François Desmarais.

Le principe de la campagne consiste à inviter la population à se procurer des bons d'achat de 40 $ au coût de 30 $. Ces bons peuvent être utilisés chez 80 commerçants québécois.

Nous visons à injecter 200 000 $ dans l'économie sherbrookoise. Les commerçants sont heureux de voir que l’on travaille directement pour eux. Un lien direct est développé avec le consommateur. Une citation de :François Desmarais, directeur à l'attraction, dynamisation et à l'analyse stratégique à Entreprendre Sherbrooke

François Desmarais soutient que l'achat local offre plusieurs avantages.

Le service après-vente est amélioré versus l'achat sur les plateformes en ligne. Des conseils sont donnés. On oublie souvent que les entreprises locales sont impliquées dans la communauté toutes les sphères d’activité , rappelle François Desmarais.

Les bons d'achat seront mis en vente sur le site de La Ruche Estrie dès le 12 novembre. Cinq mille bons seront disponibles.