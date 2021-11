Des agents de la paix essuient des coups de feu au Nouveau-Brunswick

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) demande l’aide du public pour retrouver le tireur. Elle souhaite parler à quiconque qui circulait sur la Transcanadienne, entre les kilomètres 212 et 227, près de Ritchie, le 5 novembre 2021, entre 8 h 45 et 9 h 45.

Les enquêteurs souhaitent particulièrement parler aux automobilistes qui auraient capté des images des faits, par exemple à l’aide d'une caméra-témoin de circulation, ou qui auraient vu dans ce secteur une petite berline à quatre portes gris foncé ou argent.

Une poursuite sur la Transcanadienne

La GRCGendarmerie royale du Canada rapporte que les deux agents effectuaient une patrouille à bord d’un véhicule identifié au ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Tout à coup, ils ont aperçu une petite voiture gris foncé ou argent sortir du chemin Temple et s'engager sur la Transcanadienne en roulant dans le sens inverse de la circulation, et ce, à une grande vitesse. Les agents ont activé leur équipement d'urgence et se sont lancés à la poursuite de la voiture.

Un peu plus loin, explique la GRCGendarmerie royale du Canada , la voiture a changé de voie en circulant dans une zone réservée aux véhicules d'urgence et elle a poursuivi sa course dans le sens de la circulation. Les agents l'ont suivi et ont tenté de rouler à côté d'elle.

À ce moment, une personne qui se trouvait sur le siège arrière a tiré sur le véhicule du ministère. La GRCGendarmerie royale du Canada précise qu’une balle a fracassé la vitre du côté du passager avant et a percé l'appuie-tête du conducteur. L’un des agents a été légèrement blessé.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La balle a atteint l'appui-tête du conducteur du véhicule du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Un agent a été légèrement blessé. Photo : Gendarmerie royale du Canada

La voiture a ensuite fait demi-tour sur la route 2 et elle est partie en roulant à nouveau dans le sens inverse de la circulation.

Le conducteur serait un homme au début de la vingtaine. Il portait une casquette de baseball noire et des lunettes à verres fumés. Deux autres personnes se trouvaient à bord de la voiture, mais la GRCGendarmerie royale du Canada n'a aucune description d'elles.

Appel à des témoins

Le caporal Hans Ouellette, de la GRCGendarmerie royale du Canada au Nouveau-Brunswick, demande l’aide du public pour retrouver les malfaiteurs.

Il s'agit d'un incident très grave, et nous menons une enquête approfondie pour identifier les coupables et les faire traduire en justice. Si vous circuliez sur la route 2 près de Ritchie vendredi matin, si vous reconnaissez le véhicule décrit ou si vous croyez savoir qui étaient les occupants, veuillez communiquer avec la police ou avec Échec au crime immédiatement , affirme Hans Ouellette, cité dans un communiqué.