Grogne des acériculteurs : le ministre Pierre Dufour veut « améliorer les choses »

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs Pierre Dufour rencontrera les membres de l’Association des producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) mercredi à Lévis pour leur annoncer « de très bonnes nouvelles ».

Depuis plusieurs mois, le ministre et son ministère sont la cible de vives critiques des producteurs acéricoles de la province. Ceux-ci jugent que l’État priorise l’industrie forestière au détriment des producteurs de sirop d’érable.

En septembre dernier, un groupe d’acériculteurs de l’Estrie avaient même affirmé être incapables de concrétiser tout projet d’agrandissement en terre publique. Selon eux, le ministère ne laisserait pas assez d’hectares à leur disposition.

Le président [des Producteurs acéricoles de l’Estrie] n’a jamais communiqué avec moi directement pour qu’on ait une discussion avant une prestation dans les médias , réagit aujourd’hui le ministre. Ce dernier avait décliné les demandes d’entrevue en septembre dernier.

Une rencontre au sommet en octobre

Le ministre soutient s’être saisi directement du dossier. Il a participé à une rencontre réunissant le ministre de l’Agriculture et des représentants des acériculteurs le 22 octobre dernier pour se mettre au diapason sur l’ensemble des enjeux et des revendications , explique-t-il.

On a toujours espoir que la grogne ne sera pas permanente et deuxièmement, on veut améliorer les choses. Une citation de :Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

La rencontre aurait permis au gouvernement de prendre certains engagements. On a confirmé que nous, on n’avait pas de problème à donner les 2,1 millions d’entailles en terre publique qui étaient demandées [par la PPAQproducteurs et productrices acéricoles du Québec ] , souligne M. Dufour, tout en précisant que 1,3 million d’entailles auraient trouvé preneurs.

Une étude sur la taille des entailles sera aussi financée par le ministère de l’Agriculture, annonce M. Dufour.

Révision des Tables de gestion intégrée

Le ministre s’engage également à revoir le fonctionnement des Tables de gestion intégrée des ressources et du territoire. Le mandat de ces structures est d'assurer une cohabitation harmonieuse des différents utilisateurs du territoire.

Il y a des éléments dans celles-ci qui ne fonctionnent pas bien et qu’il faut revoir. C’est un processus actuellement au ministère, avec l’équipe de mon cabinet, qu’on veut absolument améliorer et modifier , souligne Pierre Dufour.