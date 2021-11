Une adolescente se dit victime de menaces de viol et d’insultes raciales à l’école

Attention : le texte et certaines photos de cet article pourraient choquer certains lecteurs.

Depuis, elle aurait depuis subi des menaces de viol en plus d’autres formes d’intimidation.

Qui plus est, la fille de Mme Shakespeare a dû changer d’école cette année en raison d’une situation similaire qui se serait déroulée à son école précédente. Mme Shakespeare poursuit d’ailleurs en justice le conseil scolaire en lien avec la situation de l'an dernier.

Intimidation dès la rentrée scolaire

La famille a déménagé dans un autre quartier de la région où ils vivent, une région du sud de l'Ontario située entre la baie Georgienne et le lac Simcoe, afin d’y trouver une nouvelle école pour leur fille de 13 ans.

Cependant, le nouveau départ que la mère de la région de Barrie, en Ontario, avait envisagé pour sa jeune adolescente ne s'est pas matérialisé.

Elle a reçu une note le premier jour d'école [en septembre]. Quelqu'un avait fait un dessin - un dessin à la main d'un nœud coulant - et l'avait mis dans son sac à dos ,selon Mme Shakespeare.

L'élève de 8e année aurait ensuite subi d'autres formes de harcèlement inquiétantes, notamment des insultes raciales griffonnées à la va-vite, des menaces de viol et des missives l'incitant à mettre fin à ses jours. Il y a trois semaines, la fille de Mme Shakespeare aurait rapporté à la maison une note comprenant des menaces de viol.

Deux notes qu'auraient reçues la fille de Mme Shakespeare. La première est une menace de viol « dans les toilettes ». La seconde est une missive l'incitant à mettre fin à ses jours. Photo : offerte par Natasha Shakespeare

Une action civile

Il ne s’agirait pas d’une nouvelle situation pour elle. La jeune fille aurait été victime de racisme et d'intimidation anti-Noir, notamment d'insultes raciales proférées à son encontre et à l'encontre d'autres enfants noirs pendant la récréation, à son école élémentaire précédente.

Mme Shakespeare a intenté en mars une action civile contre le Simcoe County District School Board [Conseil scolaire du district du comté de Simcoe, traduction libre] devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario.

La poursuite de Shakespeare réclame 200 000 $ en dommages et intérêts, ainsi que des frais de justice. Le conseil scolaire n'a pas encore déposé de déclaration de défense.

Mme Shakespeare affirme s’être sentie rejetée et ignorée à plusieurs reprises lorsqu'elle a signalé ces incidents au conseil scolaire lors des années précédentes.

Une enquête

La plus récente expérience de Mme Shakespeare avec le conseil scolaire ne s’est pas non plus bien passée. Elle affirme avoir contacté les administrateurs de l'école au sujet de la série de notes troublantes laissées à sa fille cet automne. Un administrateur lui aurait dit qu'on avait enquêté et qu'on avait conclu qu'on n’avait rien trouvé .

Un autre incident d’importance s’est déroulé à l’école depuis la rentrée. La direction de l’école a suspendu pendant deux semaines et demi un groupe d'élèves qui, dans une conversation en ligne, ont partagé des commentaires racistes et antisémites ainsi que des menaces de violence sexuelle contre des camarades de classe. Lorsque Mme Shakespeare a découvert que sa fille avait été mentionnée dans cette discussion, elle a contacté les responsables de l'école. Ceux-ci lui ont répondu que la suspension était une punition adéquate.

L'un des garçons qui est revenu de sa suspension de deux semaines et demie a lancé un objet à mon enfant. Il lui a lancé des insultes raciales. Tout ça à son premier jour de retour à l’école. Mon enfant m'a appelée et j'ai dû aller la chercher , a indiqué Mme Shakespeare.

Je ne crois pas que mon enfant est en sécurité en étant dans le même espace que ces élèves. Une citation de :Natasha Shakespeare

Bien que l'incident en ligne qui a conduit à la suspension des élèves ait également été porté à l'attention de la Police provinciale de l'Ontario (PPO), Mme Shakespeare a déclaré que ni elle ni sa fille n'ont été interrogées par les enquêteurs.

Liz Newton, porte-parole de la PPOPolice provinciale de l'Ontario , a confirmé à CBC News que les policiers avaient reçu des rapports d'incidents impliquant l'école et qu’ils enquêtaient.

Le Simcoe County District School Board a refusé de donner une entrevue à CBC News. Un porte-parole a déclaré dans un communiqué que le conseil a trouvé les allégations de Mme Shakespeare profondément troublantes et préoccupantes et qu'il mène une enquête approfondie avec le soutien d'une agence externe .

La déclaration mentionne également l'engagement du conseil à éduquer les élèves et le personnel sur le racisme systémique, et énumère les projets d'équité en cours, y compris la formation du personnel sur l'antiracisme ainsi qu'un examen des données de recensement des élèves, pour guider [son] attention sur les programmes, les soutiens et les ressources .

Deux poids, deux mesures, selon eux

Mme Shakespeare ajoute avoir elle-même été confrontée à du racisme anti-Noir alors qu'elle grandissait dans le même quartier. Elle dit avoir le cœur brisé par le fait que sa fille souffre de la même chose 30 ans plus tard.

L'expérience de Mme Shakespeare ne surprend pas son avocat, Darryl Singer, qui qualifie ce problème de généralisé et de systémique dans de nombreux conseils scolaires.

Ce que nous constatons à maintes reprises, c'est que lorsqu'un élève blanc va voir le directeur [...] et lui dit : "Monsieur, madame, cet élève noir m'a menacé", non seulement l'école passe à l'action [...] mais dans de nombreux cas, mes clients se sont fait arrêter par la police , a-t-il déclaré.

Cependant, selon Me Singer, lorsque les élèves noirs et leurs parents signalent un incident similaire, le traitement de leur plainte traîne en longueur.

Selon lui, les conseils d'administration se contentent généralement des réponses suivantes : "Nous ne l'avons pas vu", "nous ne l'avons pas entendu", "l'élève l'a nié" .

Ayant porté des cas similaires à celui de Mme Shakespeare devant les tribunaux de l'Ontario et de l'Alberta, Me Singer croit que les conseils scolaires doivent faire un travail plus substantiel pour combattre le racisme anti-Noir.

Avec les informations de Jessica Wong de CBC News