Les travailleurs de la santé non vaccinés en C.-B. auront accès au vaccin unidose

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a affirmé ce mardi que 1548 employés supplémentaires ont été vaccinés depuis la dernière mise à jour, il y a une semaine.

Ainsi, parmi les quelque 126 000 travailleurs du réseau de la santé publique, 98 % ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, selon M. Dix.

La vaccination contre la COVID-19 est obligatoire pour les travailleurs de la santé depuis le 26 octobre. À ce jour, 3071 travailleurs non vaccinés sont suspendus sans recevoir de salaire.

Selon le ministère de la Santé, 1032 sont des travailleurs occasionnels, 989, à temps plein, 819, à temps partiel et 16 n’ont pas été identifiés.

M. Dix a également fait valoir qu’il n'y aura pas d'exception pour une autre raison que médicale, après que plus de 3800 personnes ont signé une pétition à Port Alberni demandant qu'un pédiatre non vacciné puisse continuer d'exercer à l'hôpital local.

La loi s’applique à tout le monde, on va continuer à suivre cette politique dans l'intérêt des travailleurs et de ceux qui ont besoin de soin , a-t-il déclaré.

La médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Bonnie Henry, a confirmé qu’une livraison de vaccin unidose Johnson & Johnson sera disponible pour les travailleurs de la santé en priorité dès la semaine prochaine.

Le vaccin Johnson & Johnson est un vaccin à vecteur viral à dose unique, de la même classe que le vaccin AstraZeneca. Il a été largement utilisé aux États-Unis, affirme la médecin hygiéniste en chef de la province.

Selon la Dre Henry, certains professionnels de la santé disent que c'est la seule option qu'ils envisagent pour le moment, car ils apprécient le fait qu'il s'agisse d'une dose unique.

Par ailleurs, le ministre de la Santé a déclaré que 288 opérations chirurgicales non urgentes ont dû être reportées au cours de la semaine dernière, les hôpitaux devant faire face à la quatrième vague de la pandémie.

Pour les personnes dont l'opération a été reportée et celles qui attendent une intervention chirurgicale, il s'agit d'une période particulièrement difficile, mais nous allons vous faire opérer. Une citation de :Adrian Dix, ministre de la Santé de la Colombie-Britannique

En ce moment, 9247 personnes sont hospitalisées en Colombie-Britannique pour la COVID-19 ou d'autres maladies. Les soins intensifs fonctionnent à plus de 100 % de leur capacité prépandémique.

Troisième dose et vaccin contre la grippe

Mardi, la province a rapporté que 500 nouvelles infections au virus causant la COVID-19 et cinq décès supplémentaires.

En date du 2 novembre, 90 % des Britanno-Colombiens admissibles ont reçu leur première dose de vaccin contre la COVID-19 et 85,4 % ont reçu leur deuxième dose.

De plus, 181 975 doses de rappel, ou troisièmes doses ont été administrées, et chaque centre de soin de longue durée a maintenant une clinique pour injecter les doses de rappel à ses résidents, selon Adrian Dix.

Dans les mois à venir, tous les habitants de la Colombie-Britannique auront accès à une troisième dose de vaccin, selon une annonce faite par le gouvernement provincial à la fin du mois d'octobre.

Les personnes immunodéprimées, les résidents des établissements de soins de longue durée, ainsi que les personnes vivant dans des logements assistés et dans des communautés autochtones rurales et éloignées devraient y avoir accès d'ici la fin de l'année.

Les personnes âgées de 70 ans et plus, ainsi que tous les autochtones de plus de 12 ans, les clients des services d'aide à domicile de longue durée et les personnes âgées autonomes, de même que les travailleurs de la santé qui ont eu un court intervalle entre leur première et leur deuxième dose, auront également la possibilité de recevoir une troisième dose avant janvier.

La disponibilité de la troisième dose sera ensuite étendue aux personnes cliniquement vulnérables et à tous les travailleurs de la santé, puis finalement à la population générale.

La Dre Henry a également souligné que la saison de la grippe a commencé, avec quatre cas confirmés jusqu'à présent. Elle a exhorté tout le monde à profiter du programme gratuit de vaccination contre la grippe de la Colombie-Britannique.