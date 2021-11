Voie de contournement : des politiciens demandent à CP de s’entendre avec Ottawa

C'est la deuxième fois en quelques mois que le CPCanadien Pacifique envoie une lettre au gouvernement fédéral pour dénoncer que l’échéancier fixé à 2023 est irréaliste.

Selon le CPCanadien Pacifique , le gouvernement n’a pas encore commencé à acheter les terrains pour permettre au chantier d’aller de l’avant. Rappelons que des attentes doivent être conclues avec une quarantaine de propriétaires pour acquérir les 80 terrains qui permettront de construire la voie de contournement.

La mairesse de Lac-Mégantic Julie Morin indique que certains propriétaires ont été contactés, mais d’autres, non.

Vendredi dernier, le ministre des Transports Omar Alghabra réaffirmait pourtant que le projet progressait bien.

Je vous dirais que pour moi, aujourd’hui encore une fois, les citoyens de la région de Mégantic sont pris en otage entre Transports Canada et le Canadien Pacifique. Une citation de :Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic

Les deux se lancent la balle en ce moment alors que ce qu’on veut, c’est qu’ils travaillent ensemble pour le bien de la communauté. Il me semble que ce n’est pas compliqué!, ajoute la mairesse. Il faut absolument que CPCanadien Pacifique et Transports Canada s’entendent sur un échéancier réaliste et qu’ils nous donnent l’information à la population en général.

Le porte-parole pour la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire à Lac-Mégantic, Robert Bellefleur, dit ne pas être surpris par la sortie de CPCanadien Pacifique .

Par contre, on est très inquiets que le débat soit rendu sur la place publique entre le CPCanadien Pacifique et Transports Canada, car ça fait deux fois que le CPCanadien Pacifique sort dans les médias contre Transports Canada. C’est vraiment inquiétant de voir qu’il y a un imbroglio entre les deux organismes , souligne-t-il.

Un dossier qui traîne

Le chef adjoint du Nouveau Parti démocratique Alexandre Boulerice se dit déçu de la progression du dossier, qui traîne depuis huit ans, selon lui.

Ils [les résidents de Lac-Mégantic] ont vécu une terrible tragédie avec 47 personnes qui sont décédées dans un accident dans le centre-ville. Ils attendent cette voie de contournement depuis des années et là, ce qu’on apprend, c’est que finalement, les terrains ne sont pas achetés, le processus est très en retard, et la date butoir de 2023 ne va probablement pas être respectée. [...] On ne comprend pas pourquoi les libéraux n’ont pas agi plus vite dans ce dossier-là , martèle-t-il.

On fait face à un enjeu de sécurité publique qui devrait être une priorité, on devrait accélérer les négociations avec les propriétaires et les acquisitions de terrains pour pouvoir commencer les travaux , ajoute-t-il.

Le député conservateur de Mégantic–L’Érable Luc Berthold est du même avis.

Ce n'est pas la première fois que le CPCanadien Pacifique envoie des signaux clairs au gouvernement et à Transports Canada que si l’échéancier n’était pas respecté, la date de 2023 était irréaliste. Ce qui est étonnant, c’est que le ministre des Transports maintienne que la voie de contournement va être prête et livrée pour 2023 , soutient-il.

Pendant tout ce chamaillage-là, ce sont les citoyens qui ne sont pas informés, c'est la voie de contournement qui ne se construit pas et c'est toute la tragédie qui ne cesse de revenir dans la tête des gens , conclut-il.

Mardi, le bureau du ministre des Transports a réaffirmé que le projet est une priorité absolue pour le gouvernement.

Avec les informations de Brigitte Marcoux et de Christian Noël