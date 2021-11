Retard du compostage en Mauricie, Énercycle veut d’abord être rentable

À Trois-Rivières, 312 kilos de déchets par habitant en moyenne ont été enfouis en 2019, soit deux fois plus que dans la ville de Gatineau par exemple.

L’absence de réseau de compostage expliquerait notamment cette situation. Énercycle (anciennement la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie), compte implanter cette mesure en juin 2023.

Le président du conseil d’administration, Michel Angers, admet que la région a pris du retard en ce sens, si on compare au reste du Québec.

Il est toutefois d’avis que la solution finalement choisie par Énercycle, soit de construire une usine de biométhanisation des matières organiques qui permettra de vendre les biogaz générés, permettra à la région de tirer des profits importants.

Quand on a vu cette opportunité là et bien ça nous rapporte de l’argent. Ça va nous rapporter au moins 1 million et plus par année de revenus , indique Michel Angers.

Une situation qui fait sourciller des environnementalistes qui estiment que la régie a priorisé des motifs économiques à l’environnement.

Non, on n’a pas sacrifié l’environnement au profit de l’économie, répond le président du conseil d’administration. On a fait les deux et au cours des prochaines années, le gaz naturel renouvelable qu’on va injecter dans les tuyaux d’Énergir va être un élément fondamental pour la diminution des gaz à effet de serre .

Michel Angers rappelle qu’Énergir a une double responsabilité envers l’environnement, mais aussi envers la facture des citoyens.

On a une stratégie court, moyen et long terme dans cette démarche-là et je pense sincèrement qu’il y a beaucoup d’autres régions du Québec qui nous regardent présentement nous orienter et je pense qu’en bout de piste, ça va être les citoyens et citoyennes qui vont être grands gagnants , explique-t-il.

Une promesse attendue

Pour des environnementalistes, les données révélées mardi sont inquiétantes.

On ne peut pas continuer à enfouir, de un, parce qu’on est la risée du Québec, et parce qu’environnementalement parlant c’est une catastrophe de continuer comme ça , commente Charles Fontaine.

En mai dernier, ce dernier a co-organisé une manifestation pour réclamer l'implantation rapide des bacs de compostage.

Au lendemain d’une élection municipale au cours de laquelle Michel Angers a été réélu à la mairie de Shawinigan, il estime que, plus que jamais, ce dernier devra tenir ses promesses en ce qui à trait à la gestion des matières résiduelles.

On avait eu des engagements clairs, qu’il voulait finalement accélérer le processus, alors j’espère qu’il se souvient de nous, parce que nous on n’a pas oublié , indique Charles Fontaine.

Avec les informations de Julie Grenon