Toronto vote pour obliger les constructeurs de condos à inclure des unités abordables

La nouvelle règle vise à ajouter des milliers de logements au-dessous de la valeur du marché au cours des prochaines années à Toronto.

Il s’agit d’une nouvelle étape dans une bataille entre la Ville et la province qui dure depuis des décennies.

Les conseillers ont voté à 23 voix contre 2 pour obliger les promoteurs à créer 5 à 10 % d’unités abordables dans les nouvelles tours situées à moins de 500 mètres des principales stations de transport en commun à partir de septembre 2022. Ce pourcentage passera à 8 à 22 % d'ici 2030.

Aujourd'hui est un grand jour , a déclaré le conseiller Mike Layton, qui représente le quartier 11, University-Rosedale, lors de la réunion du conseil mardi.

Nous adoptons une politique qui n'arrive qu'une fois par génération et que nous avons attendu des décennies. Maintenant, nous devons nous assurer que nous le faisons correctement et que nous faisons réellement une différence dans la vie des gens.

Les prix de la propriété et de la location seront adaptés aux ménages gagnant entre 32 486 et 91 611 dollars par an et ne dépasseront pas 30 % de leur revenu, selon un rapport du personnel de la Ville.

Un site Web permettant aux gens de faire une demande de logement abordable est en développement et le personnel envisage un système de loterie pour l’attribution des unités en question.

Toronto travaillera avec des groupes de logement communautaire pour gérer la location et la vente des logements, bien que les détails soient encore en cours d'élaboration.

Les logements resteront abordables pendant 99 ans, les prix de revente étant fixés en fonction de l'inflation, selon le personnel de la Ville.

Le maire John Tory a déclaré qu'il était fier de ce plan, une première pour une Ville de l'Ontario, malgré l'opposition des promoteurs qui affirment que le projet sera trop coûteux et des défenseurs du logement qui réclament davantage de logements abordables.

Le maire de Toronto, John Tory, a affirmé que la nouvelle règle était nécessaire. (Archives) Photo : Radio-Canada

L'industrie du développement privé a connu un grand succès pendant la pandémie , a déclaré M. Tory lors d'une conférence de presse avant la réunion du conseil municipal de mardi.

Mais la santé à long terme de la ville elle-même et de son économie exige que notre industrie du développement joue un rôle croissant dans l'offre de logements abordables.

Si Toronto avait mis en place des mesures similaires il y a dix ans, pas moins de 25 000 logements abordables auraient été construits, a indiqué le personnel de la Ville au conseil.

David Wilkes, président et chef de la direction de la Building Industry and Land Development Association [Association de l’industrie de l’immeuble et du développement du territoire, traduction libre], a déclaré à CBC Toronto que les promoteurs soutiennent le zonage inclusif, mais qu'ils pensent que les coûts devraient être partagés. Ils avaient demandé à la Ville de renoncer aux frais et aux taxes pour les unités abordables.

M. Wilkes affirme qu’autrement, les investisseurs et les promoteurs quitteront la ville.

De nombreux conseillers ont rejeté cette idée, soulignant l'afflux récent de demandes de permis.

Le développement est hors de contrôle, surtout près des lignes de transport en commun , a déclaré le maire adjoint Denzil Minnan-Wong, qui représente le quartier 16, Don Valley East.

Le déluge de développement est effrayant , a déclaré Mike Colle, conseiller d'Eglinton-Lawrence. Et rien n'est fait pour le ralentir.

Avec les informations de CBC News