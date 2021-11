Taux de participation à l’élection élevés dans certaines municipalités de l’Est-du-Québec

Avec 32,7 % de participation à Sept-Îles, le nouveau maire, Steeve Beaupré, croit que ces chiffres s’expliquent avec les élections fédérales. Il est d’avis que les électeurs ont peut-être été moins motivés de sortir voter une deuxième fois en peu de temps.

Taux de participation dans l’Est-du-Québec Taux de participation dans l’Est-du-Québec Région Taux de participation en 2017 Taux de participation en 2021 Bas-Saint-Laurent 51,6 % 47,2 % Gaspésie 58,4 % 51,4 % Côte-Nord 50 % 38,2 % Au Québec 44,8 % 38, 5 %

Cependant, pour L’Île-d’Anticosti, le site web d’Élections Québec affiche un taux de participation de 80,5 % mardi.

140 électeurs sur les 174 inscrits se sont présentés aux urnes pour exercer leur droit de vote.

Selon Hélène Boulanger, la nouvelle mairesse de l'île, on observe un haut taux de participation dans les municipalités quand les citoyens sentent qu'ils ont plusieurs choix, et qu'ils souhaitent du changement au sein de la municipalité. Par exemple, quand un maire ou une mairesse est élu sans opposition, on pourra peut-être observer un plus faible taux de participation.

Également, le fait que L'Île-d'Anticosti soit une petite municipalité a un effet de proximité selon elle. Les citoyens se sentent plus proches des dossiers et sentent que leur vote personnel a plus de poids que dans une grande ville, où l'on peut se dire, notre vote ne va rien changer parmi des millions de votes .

Du côté de Saint-Adelme au Bas-Saint-Laurent, le taux de participation s’élève à 74,8 %.

326 votes ont été enregistrés pour 444 inscrits. Selon Josée Marquis, la nouvelle mairesse de Saint-Adelme, cela faisait plus de 20 ans qu'il n'y avait pas eu d'élections comme telles pour le poste de maire ou mairesse dans la municipalité, puisqu'il y avait toujours une seule personne, qui était élue sans opposition.

À Marsoui, en Haute-Gaspésie, 207 électeurs ont exercé le droit de vote sur 276 inscrits. Le taux de participation s’élevait à 77,9 %. Selon Colette Vaillancourt, la présidente des élections de Marsoui, ce n'est pas nouveau que le taux de participation soit élevé dans la municipalité. Selon elle, ça s'explique par le fait que les citoyens de Marsoui sont très impliqués dans les dossiers.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur et Denis Leduc.