Francis Vallée subit son procès pour agression sexuelle

Tous deux ont eu des descriptions aux antipodes d’événements qui remontent à 2011.

La plaignante, qui ne peut être identifiée en raison d’une ordonnance de non-publication, allègue avoir eu une relation sexuelle non consentante avec l’accusé, alors qu’elle était en état de « blackout ».

Elle a affirmé, durant le procès criminel devant juge seulement, que Francis Vallée lui avait servi une consommation d’alcool, au cours d’une soirée passée à sa résidence, et que c’est après que ses trous de mémoire auraient commencé.

La femme a raconté s’être réveillée étendue et complètement nue dans le lit de l’accusé. Elle a dit ne pas se souvenir de la façon dont elle a pu se rendre à la chambre de Francis Vallée, située à l’étage.

La victime présumée affirme ensuite être retombée en état de « blackout » pour plus tard se réveiller par moments durant les rapports sexuels.

La femme a soutenu, durant son témoignage, qu’elle a continué de se sentir mal, se sentant notamment étourdie, jusqu’au lendemain.

Ces événements allégués se seraient produits au cours d’une troisième rencontre entre l’accusé et la plaignante. Tous deux seraient d’abord entrés en contact par le biais des réseaux sociaux et auraient échangé par l'entremise de la plateforme de clavardage Messenger avant de se rencontrer en personne.

Francis Vallée soutient que la femme était consentante

Francis Vallée a présenté mardi une version des faits très différente. Il a assuré, durant son témoignage et son contre-interrogatoire, que la femme était consentante à avoir des rapports sexuels avec lui et que celle-ci l’avait démontré par ses actions et ses réactions.

Il a mentionné une intensité commune , un intérêt mutuel démontré , un engouement et une participation de part et d’autre . Il a aussi plaidé qu’elle lui était apparue comme étant en possession de ses moyens.

Si j’avais eu un doute, [senti] un inconfort, un signe, une réticence, ça aurait tout simplement arrêté là , a-t-il dit.

Le Gatinois a aussi contredit le témoignage de la victime présumée sur plusieurs autres aspects. Par exemple, la femme a affirmé qu’il lui avait laissé, le matin venu, une note lui demandant de barrer la porte de sa résidence de l’intérieur, en partant, puisqu’il avait dû se rendre au travail.

La plaignante a soutenu avoir ainsi verrouillé la porte en quittant les lieux, mais Francis Vallée a affirmé que la porte avait plutôt été laissée déverrouillée. Il a soutenu n’avoir jamais demandé à la femme de verrouiller la porte en sortant et que le dispositif de sa poignée de porte ne le permettait pas.

La juge a indiqué qu’elle rendra son verdict dans cette affaire le 6 décembre prochain.

Manquements au code déontologique

En août dernier, Francis Vallée a été reconnu coupable par l’Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) d’avoir enfreint son code déontologique.

En tout 12 plaintes ont été formulées par des femmes contre le courtier immobilier, dont d'anciennes clientes lui reprochant d’avoir eu des comportements sexuels inappropriés ou d’avoir tenu des propos sexuels inappropriés dans l’exercice de ses fonctions.

L’ OACIQOrganisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec a reconnu Francis Vallée coupable dans le cas de 11 plaintes. L’organisation n’a pas encore fait connaître la sanction qui lui sera imposée.

