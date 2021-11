COVID-19 : l’Alberta lance un nouveau médicament pour les soins ambulatoires

Ce programme de traitement aux anticorps monoclonaux est pour le moment réservé aux personnes de 65 ans et plus n’ayant pas reçu de vaccin contre la COVID-19. Les receveurs de dons d’organes ou de greffes de cellules souches peuvent aussi obtenir ce médicament, peu importe leur statut vaccinal.

Le médicament doit être administré par intraveineuse chez les patients dans les cinq jours suivant la manifestation de symptômes légers ou modérés de la COVID-19.

Ce programme est déployé avec une approche de mise en œuvre progressive à travers la province, en commençant par les personnes plus à risque de développer des complications graves , précise Deena Hinshaw, la médecin hygiéniste en chef de l’Alberta.

Le sotrovimab peut prévenir une hospitalisation sur 20 chez les patients l’ayant reçu,  (Nouvelle fenêtre) affirme le site Internet de Services de santé Alberta.

Bien que ce médicament soit utile, cela ne change pas le fait que la vaccination demeure notre outil le plus efficace pour se protéger [de la COVID-19] , nuance la Dre Deena Hinshaw.

Les personnes dans la région de Fort McMurray peuvent recevoir ce traitement dans une clinique de AHSServices de santé Alberta .

Les critères d’admissibilité à la troisième dose du vaccin contre la COVID-19 sont également élargis. Les Albertains de 70 ans et plus, les autochtones âgés de 18 ans et plus et les travailleurs de la santé peuvent la recevoir depuis lundi.

Rectificatif : Une version précédente du texte indiquait que la distribution des troisièmes doses à ces groupes ne commencerait que lundi prochain. Elles sont déjà offertes à tous les travailleurs de la santé, les Albertains de 70 ans et plus et les autochtones âgés de 18 ans et plus qui le désirent.

422 nouveaux cas

L’Alberta enregistre 422 nouveaux cas de COVID-19 dans son dernier bilan de mardi avec un taux de positivité de 5 %.

C’est un déclin significatif du pic de notre taux de positivité pour une moyenne de sept jours : il était de 11,3 % le 27 septembre , indique la médecin Deena Hinshaw. Nous allons dans la bonne direction.

La province fait état de 6090 cas actifs sur son territoire. Elle dénombre 608 hospitalisations, dont 128 aux soins intensifs.

Huit décès supplémentaires ont été déclarés par les autorités sanitaires, portant à 3159 le nombre de personnes décédées en Alberta en raison de la maladie.

Jusqu’à maintenant, 87,6 % des Albertains admissibles ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et 81,46 % sont complètement vaccinés.