La pénurie de main-d’œuvre assombrit les prévisions optimistes d’investissements miniers

En 2020, les investissements miniers en Abitibi-Témiscamingue ont largement dépassé ceux dans les autres régions du Québec, selon le rapport Mine en chiffres de l'Institut de la statistique du Québec.

Depuis cinq ans, les dépenses en travaux d’exploration demeurent stables et plutôt élevées, ce qui rassure la directrice générale de l’Association de l’exploration minière du Québec, Valérie Fillion. Par contre, elle craint que la pénurie de main-d'œuvre freine les projets miniers.

Ça dénote qu'il y a du financement régulier. L’enjeu qui va être rencontré et que l’on rencontre déjà, ça va être la pénurie de main-d'œuvre. Par exemple, une compagnie d’exploration qui a son financement et qui veut aller faire des travaux sur le terrain, si tu n’as pas tout ton monde pour faire tes travaux, il faut que tu en fasses moins. Tu vas les étaler un peu plus si tu manques de foreurs, si tu manques de personnel technique qualifié , indique-t-elle.

L'entreprise Minière O3, qui est en phase d'exploration pour un projet aurifère près de Val-d'Or, mise entre autres sur l'immigration pour recruter.

On a déjà certains travailleurs qui sont en processus de faire leur demande de résidence ou qui sont en permis de travail et qui sont venus s’installer au Québec. Il y a des Français, des gens du continent africain, des gens d'Amérique latine , rapporte la vice-présidente en développement durable et en ressources humaines, Myrzah Bello.

L'analyste principal des statistiques minières à l’ISQ, Louis Madore, partage les mêmes préoccupations concernant la pénurie de main-d'œuvre.

Dans un avenir immédiat, ce qui pourrait compliquer un peu la chose, je crois, au niveau du développement de nouveaux projets à avancer au niveau minier, ce serait le manque de personnel spécialisé , estime-t-il.

Des perspectives optimistes, et pas juste pour l’or

En 2020, les mines d’or représentaient près de la moitié (48,6 %) des dépenses d’investissement de l’ensemble des mines québécoises.

Par contre, l’entreprise Sayona Québec, qui compte débuter les opérations d'une mine de lithium dans environ un an à La Corne, est convaincue que les investissements pour ce minerai seront au rendez-vous dans le contexte de transition énergétique.

C'est certain qu'il y a une confiance du fait que la politique énergétique 2030 du gouvernement du Québec est bien mise en place. Ça démontre justement un intérêt de vouloir repartir les installations , affirme Cindy Valence, directrice des affaires externes.

Louis Madore abonde dans le même sens en ce qui concerne le site minier à La Corne.

Rien ne dit que ce ne sera pas la prochaine mine de métaux stratégiques que le Québec va produire, dit-il. C’est une réelle possibilité. Reste à voir à quelle vitesse les nouveaux acquéreurs vont être capables de faire les investissements et le développement pour mettre en production cette mine.

On comptait sept mines d’or en exploitation en Abitibi-Témiscamingue l’an dernier.