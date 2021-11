Des garderies française et anglaise seront hébergées sous un même toit

Pour pallier des défis de main-d'œuvre, les garderies anglaises et françaises de Chapleau déménageront sous un même toit dès lundi. La direction assure qu’il s’agit d’une mesure temporaire et que les programmes demeureront séparés. Des francophones et des francophiles craignent malgré tout pour leurs acquis.

Cette fusion est temporaire, et vise à remédier à la pénurie de personnel que connaissent nos programmes ainsi que de nombreux autres employeurs de la province et qui a été exacerbée par la COVID-19 , soutient par courriel Ginger Forget, directrice générale du Centre de Garde d’Enfants de Chapleau.

Elle explique que le partage d’un même bâtiment - celui de la garderie anglaise, qu’elle possède et qui est plus grand que les locaux loués par la garderie française - offrira davantage de flexibilité au personnel pour s’occuper des différents groupes d’enfants.

Ginger Forget indique que le bâtiment « principal » du Centre de garde, qui héberge traditionnellement le programme anglais, est plus grand que les locaux du programme français, et permet donc « d'accommoder les groupes tout en maintenant des espaces séparés pour eux ». Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

La mesure facilitera aussi les demandes de congé des travailleurs qui ont travaillé avec dévouement pendant toute la période de la COVID-19 , ce qui préviendra l’épuisement professionnel , selon Ginger Forget. Elle espère aussi diminuer partiellement le temps d'attente pour les familles souhaitant obtenir une place à la garderie.

Nous voulons faire de la santé et du bien-être de notre personnel une priorité. Une citation de :Ginger Forget, directrice générale du Centre de garde d’enfants de Chapleau

Contrairement à ce qui avait été d’abord indiqué dans une lettre aux parents, dont Radio-Canada a obtenu copie, la garderie ne jumellera pas les groupes d’enfants francophones et anglophones.

Les enfants de chacun des programmes auront leurs propres espaces dans le bâtiment et lors des temps de jeu à l’extérieur. Ils seront également encadrés par les mêmes éducateurs qu’avant le déménagement.

L’anglais, ça s’attrape

Des parents ayant inscrit leur enfant dans le programme francophone du Centre de garde de Chapleau craignent toutefois de le voir se dégrader.

Tout le monde impliqué dans cette décision fait ce qu’il peut. Mais peut-être qu’ils ne réalisent pas que c’est un plus gros problème que ce qu’ils ne pensent , lance Marie-Ève Guitard, vice-présidente du Centre culturel Louis-Hémon, dont un des enfants fréquente la garderie de Chapleau.

L’anglais, ça s’attrape. [...] Quand les enfants sont tout petits, ce sont des éponges. Je veux qu’ils apprennent un bon français de base avant qu’ils commencent l’école. Une citation de :Marie-Ève Guitard, vice-présidente du Centre culturel Louis-Hémon

Marie-Ève Guitard s’inquiète aussi que le déménagement de la garderie francophone, qui devait être temporaire, ne devienne permanent.

Ça pourrait être un début d’une autre affaire pour laquelle il faudra se battre , laisse-t-elle tomber.

Vivre en français en Ontario, c’est une bataille. On s’est battu, on se bat et probablement qu’on va toujours se battre. Une citation de :Marie-Ève Guitard, vice-présidente du Centre culturel Louis-Émond

Marie-Ève Guitard et l'un de ses enfants. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Son de cloche similaire pour Natalie Tessier, directrice de l’école catholique Our Lady of Fatima, qui partage son bâtiment avec l’École Sacré-Cœur et la garderie francophone de Chapleau.

Ma grande peur, c’est que nous perdions cette garderie, et qu’elle ne revienne pas. On s’est débattue pour l’avoir. On dirait qu’on est toujours en train de se battre pour avoir nos services en français , regrette-t-elle.

Déjà vu

Lorsque le Centre de garde d’enfants de Chapleau a ouvert ses portes en 1995, les services en français étaient offerts avec ceux de langue anglaise au sein du même bâtiment. Ce n’est qu’en 2009 que les francophones ont eu droit à un programme indépendant au sein des locaux de l’École Sacré-Cœur.

Ginger Forget indique toutefois que les deux programmes ont déjà été regroupés temporairement en 2012, et ce, sans incident .

Il s’agit d’une procédure de dernier recours afin d'éviter de fermer des groupes d'âge ou de limiter les services de manière générale , soutient-elle.

La garderie française est traditionnellement hébergée dans les locaux de l'École Sacré-Coeur. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Entretemps, Randi Lee Noël a décidé de retirer ses enfants de la garderie, qu’ils fréquentaient après l’école.

Le changement de lieu du centre de garde rendait le transport impossible pour la jeune famille. Elle craint également que le programme de langue française ne soit édulcoré par les nouvelles mesures.

C’est tellement important pour moi. La garderie, c’est une heure ou deux de plus durant laquelle mes enfants sont complètement immergés dans la culture francophone. Autrement, dès qu’ils en ont l’occasion, ils parlent anglais , raconte Randi Lee Noël.

En tant que mère anglophone, elle explique que ses enfants dépendent en grande partie du système scolaire et de la garderie pour apprendre et enrichir leur français.

C'est une toute petite partie de leur journée, et l’anglais est tellement présent partout autour de nous [...]. Ils sont exposés à l’anglais, mais peu au français. Une citation de :Randi Lee Noël, mère

Par courriel, le conseil des services du District de Manitoulin-Sudbury dit suivre attentivement la situation, mais n’a pas souhaité faire de commentaires.

Le Conseil scolaire catholique Nouvelon, qui hébergeait la garderie francophone, a également décliné la demande d’entrevue de Radio-Canada.