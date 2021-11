Des centres de ski albertains veulent la fin des tests COVID-19 à la frontière

Le groupe SkiBig3 regroupe les stations de ski Norquay, Sunshine et Lake Louise dans les Rocheuses.

Même si Banff et Lake Louise accueillent des milliers de Canadiens chaque année, c’est avant tout une destination touristique internationale, surtout pendant les mois d’hiver , dit Pete Woods, le président de SkiBig3.

Les Californiens viennent pendant une fin de semaine, les Européens pendant une semaine et une bonne partie de nos employés viennent de l’hémisphère sud, explique Pete Woods. Tout cela est menacé parce que ces visiteurs doivent obtenir un test PCR avant de venir. Ce test peut coûter jusqu’à 2000 $ pour une famille et c’est pourquoi beaucoup disent qu’ils ne viendront pas cette année.

Que quelqu’un vienne de l’Ontario, du Montana ou de Washington par voiture ou par avion, les règles devraient être les mêmes. Une citation de :Pete Woods, président de SkiBig3

Le gouvernement canadien exige un test moléculaire pour traverser la frontière. Ces tests incluent les tests à réaction en chaîne de la polymérase (PCR), les tests à acides nucléiques (TAN), les tests d’amplification des acides nucléiques (TAAN) et les tests à amplification isotherme médiée par boucle de transcription inverse (RT-LAMP).

Les tests de détection rapide des antigènes ne sont pas acceptés.

D’autres représentants de l’industrie touristique de Banff disent aussi qu’ils ont besoin du trafic international pour survivre.

À Banff, les petites entreprises n’ont pas connu jusqu’à maintenant le retour des visiteurs que nous espérions , dit Kati Tuff, la chef du développement des opérations chez Banff Hospitality Collective.

Le secteur hospitalier en est dépendant, dit-elle, et beaucoup de nos restaurants s’attendent à un hiver avec des réductions du nombre d’employés et des revenus bas, à cause du manque de visiteurs internationaux. Nous estimons que cela ne devrait pas être ainsi et que le gouvernement fédéral peut agir.

Ottawa répond qu’il évalue les dispositions en place.

À l’heure actuelle, les exigences courantes en matière de dépistage aux postes frontaliers aériens et terrestres à l’arrivée au Canada demeurent les mêmes, indique par courriel Marie-France Proulx, l’attachée de presse du ministre fédéral de la Santé.